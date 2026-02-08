運動雲

新生活還沒開始就進傷兵？庫明加膝傷缺陣、老鷹首秀最快這天

▲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。（圖／翻攝自X／ATLHawks）

▲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。（圖／翻攝自X／ATLHawks）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日前在金州勇士、亞特蘭大老鷹2換1交易案被送往亞特蘭大的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），8日傳出因左膝骨挫傷，將至少缺席全明星賽前的所有賽事，且根據老鷹指出，庫明加預計會在明星賽過後接受重新評估，代表這位23歲的潛力前鋒最快要到台灣時間20日對戰費城 76人的比賽，才有望迎來披上老鷹戰袍首秀。

庫明加在上個月22日仍效力勇士時，在客場交手獨行俠的比賽中，於防守時左膝過度伸展，導致骨頭挫傷，那場比賽也成為庫明加在灣區的最後一戰，隨後，他與希爾德（Buddy Hield）一同被打包送往亞特蘭大，而勇士則換回明星中鋒波爾波辛基斯（Kristaps Porzingis）。

事實上，庫明加在受傷前就已經陷入「雪藏」疑雲，外傳因與總教練柯爾（Steve Kerr）不合，他在健康的情況下連16場比賽都沒能上場，1月16日依符合交易資格，他便馬上提出交易申請，雖然最終如願離開勇士，但據《NBC》報導，庫明加對於最終落腳老鷹隊感到相當「震驚」。

雖然庫明加目前高掛傷號，但老鷹高層顯然將其視為長期建隊的核心，在把看板球星楊恩（Trae Young）交易至華盛頓巫師清出薪資空間後，老鷹隊正圍繞強森（Jalen Johnson）、奧康古（Onyeka Okongwu）以及法國狀元里薩希（Zaccharie Risacher）為中心重建。

庫明加本賽季為勇士出戰20場比賽，其中有13場先發，場均上場 23分鐘，貢獻12.1分、5.9籃板與2.5助攻，投籃命中率45.4%，而庫明加的合約中包含2026-27賽季價值2430萬美元的球隊選項，老鷹球團必須在今年7月1日前決定是否執行，若不執行，庫明加今夏就將成為完全自由球員。

