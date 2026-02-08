運動雲

高國輝走訪道奇驚艷！強調數據+影像調整打擊：不再只靠感覺

▲富邦悍將赴美訓練。（圖／領隊陳昭如社群）

▲富邦悍將赴美訓練，高國輝（前排左一）同行。（圖／領隊陳昭如社群）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將一軍打擊教練高國輝近日談到球隊在打擊訓練導入科技輔助的方向，直言現在棒球早已走向「科學化、高科技化」，不再只靠感覺與教練印象來調整。他表示，如果球隊具備資源，透過高速攝影機等設備，能幫助選手更快找到進步方法，「這是一件很棒的事情。」

高國輝透露，休季期間赴美參觀大聯盟球團基地時，主要走訪道奇、教士以及白襪。他觀察，大聯盟訓練趨勢就是用更直接的影像與數據讓選手「看見自己」，進而及早發現問題、立即修正，「以前我們都是用感覺或是教練的印象去做調整，現在有比較實際的影像讓他們自己看到，我覺得這樣會比較事半功倍。」

談到印象深刻的科技設備，高國輝認為各隊使用工具大同小異，例如實驗室內會用到Trajekt ，搭配iPitch，再加上高速攝影機輔助，選手打一顆球就能立刻看到當下動作，教練也更容易把問題講清楚、溝通更直接。「其實我覺得這樣是比較有效的。」

談到道奇的實驗室規模與配置令人印象深刻，「道奇的實驗室真的不錯，而且蠻大間的。」高國輝提到，裡面有專業數據人員，也有打擊教練協助，兩者能一起合作幫選手找出最適合的訓練方式，「這真的蠻棒的，可以比較快讓教練了解數據，然後看要用什麼樣的方式、什麼樣的訓練可以幫助這個球員。」

不過高國輝也點出，養成系統最難的是「能不能一直用下去」。他認為方針很容易因總教練更動而改變，而指令來源往往來自總教練甚至領隊，若方向一變，系統就可能被推翻。他強調，球隊目前會盡量朝好的方向走，並以一致的系統延續下去，「從去年二軍開始就在做的事情，今年還是一樣會繼續維持。」

至於升上一軍打擊教練後角色是否不同，高國輝坦言沒有太大差異，「我們現在做的這些就是我們的系統，那我們就是照這個方向去做。」對於選手自行前往DriveLine或赴日訓練，他也表示尊重選手取得的數據與方法，希望大家持續往同一方向前進，若進入球季遇到狀況，再視情況做調整。

