大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，韓媒《StarNews》報導指出，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）在《MLB Network》節目中對韓國隊做出分析，認為即便韓國此次集結4名韓裔大聯盟球員，整體評價仍不敵近年氣勢正盛的中華隊。

韓國隊本屆陣容相當整齊，除惠特科姆（Shay Whitcomb）、瓊斯（Jahmai Jones）、歐布萊恩（Riley O’Brien）與鄧寧（Dane Dunning）等4名具韓裔背景的大聯盟球員外，陣中還包括李政厚、金惠成與柳賢振，合計多達7人有大聯盟經驗，整體星度與國際賽經驗兼具。

《MLB Network》6日公開本屆賽事20支參賽國的最終30人名單，並針對各組戰況與焦點球員進行分析；摩洛西在介紹韓國隊名單時，特別點名資深左投柳賢振，並直言：「我很好奇他的油箱裡還剩下多少燃料。」

柳賢振是公認的韓國棒球傳奇，2013年至2023年於大聯盟累積186場出賽（185場先發），留下78勝48敗、防禦率3.27的成績。

2019年效力洛杉磯道奇時，柳賢振以14勝5敗、防禦率2.32的表現拿下國聯賽揚獎第2名，2020年轉戰多倫多藍鳥後，也名列美聯賽揚獎第3名，曾在兩大聯盟賽揚競逐中留下代表性紀錄。

回到韓職（KBO）賽場後，柳賢振於2024年賽季前重返母隊韓華鷹，截至2026年賽季前，KBO生涯累積244場出賽，戰績為117勝67敗、防禦率2.95；即將以39歲之齡迎戰WBC舞台，他的狀態也被視為韓國隊能否挺進8強的關鍵因素之一。

《StarNews》指出，摩洛西長期關注柳賢振動向。去年10月，當2025年世界大賽出現洛杉磯道奇與多倫多藍鳥的對戰組合時，他曾特別提到柳賢振，形容「包括韓華在內，柳賢振效力過的球隊彷彿命運般全部打進季後賽最後階段」；此次他更直言，柳賢振是否還能展現全盛期的統治力，將直接左右韓國隊在本屆WBC的走向。

在分組戰況方面，《MLB Network》針對C組（日本、韓國、台灣、捷克、澳洲）進行分析時，普遍看好中華隊略占優勢，並特別提及台灣在2024年世界12強賽奪冠所展現的強勁氣勢；包括摩洛西在內的多名評論員指出：「以近期整體走勢來看，台灣繼日本之後，以分組第2晉級8強的可能性，比韓國稍微高一些，不過韓國隊的戰力相較上一屆確實有所提升，他們希望重現2009年由秋信守領軍時的榮耀。」