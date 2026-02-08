運動雲

>

大谷翔平合約酬勞恐遭曝光？　夏威夷案原告全面反擊事件進入白熱化

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平場上專注備戰世界棒球經典賽（WBC），場外卻面臨一場關鍵訴訟考驗；因夏威夷別墅開發案衍生的法律糾紛，原告態度強硬要求證據開示，若法院不採納大谷方面的駁回聲請，包含合約酬勞、資產運用與決策內幕等高度隱私內容，恐將被迫曝光。

2月1日大谷翔平出席洛杉磯道奇球迷感謝活動，談及於去年4月出生的長女，他說：「每天都在一點一點成長，這成了我每天的樂趣。」隨後大谷笑著分享抱起女兒時的互動：「因為舉得比一般人還高，對她來說應該很開心吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過大谷口中的「平穩家庭日常」，實際上是在高度安全戒備下維持，根據日媒《NEWSポストセブン》報導所述，一名旅美記者透露：「大谷選手的住宅由保全公司進行24小時全天候監控，即便在休賽季，只要因活動等原因外出、將真美子和女兒留在家中時，就會增加警衛人手；此外還與當地警方合作，巡邏車會定期在住家周邊巡邏，一切都是為了保護真美子和女兒。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平已確定將出賽3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），但本屆賽事他不會登上投手丘，將專注擔任打者，暫時封印二刀流身分；該報導提及，預計2月下旬大谷將返抵日本，與國家隊會合備戰。

然而就在返日之前，大谷必須先面對一場不能輸的法律戰，2月23日他所捲入的夏威夷訴訟將迎來重要審理。

事件起源於夏威夷一處高級別墅開發案。大谷成為該案的「首位購買者」，並與度假村開發公司簽署宣傳合約，2024年春前，銷售公司官網上曾刊登他說著「我找到了天堂」等語的形象廣告。

不過去年8月，當地不動產開發商與不動產經紀人指控自己「遭不當排除於度假村開發計畫之外」，因此對大谷翔平及其經紀人巴雷羅（Nez Balelo）提起訴訟。

對此大谷方面主張自身在其他不動產專案中「名字與照片遭不正當使用」，並於去年10月向夏威夷州法院提出駁回起訴聲請；另一名旅美記者指出：「大谷方面是基於名譽與肖像權遭濫用，向法院要求駁回訴狀。」

然而，原告並未退讓，反而針對駁回聲請，進一步向法院提出證據開示要求，展現全面抗戰姿態；雙方為此案提交的文件數量驚人：「為了訴訟，雙方提交的文件約有50份，但因反覆修正與補充，總數已膨脹至約140份，目前涉及私生活與機密事項的內容，幾乎都被大量塗黑。」

但若法院不接受駁回聲請，並同意原告的證據開示要求，後果恐不單純：「目前被塗黑的內容，包括大谷選手與代理人巴雷羅之間的酬勞等合約細節、資產運用的內幕，以及各項決策的過程，都有可能被公開；這對大谷選手而言是始料未及的發展，2月23日的審理，對他來說相當關鍵。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

兩破全國紀錄！　短跑甜心廖晏均勇奪銀牌

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

「風速女王」王惠珍31年紀錄破了　廖晏均室內60公尺飆7秒31新猷

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

熱門新聞

大聯盟名記看WBC　韓國難撼動中華隊、晉級機率高

快訊／洋將史東落跑　許皓程怒批：首次遇到這麼沒有職業精神洋將

自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝　道奇主帥羅伯斯沉重發聲

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟名記直言中華隊晉級機率高

2洋將落跑　戰神主帥怒批沒職業精神

3凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

4澳洲主帥直言日本是最大假想敵

5手握三冠跑壘專家高爾34歲驟逝

最新新聞

1馬刺卡索轟40分超狂大三元

212強冠軍添信心！曾豪駒：正面迎日本

3詹皇帶隊退勇士　再寫4超狂紀錄

4蔡其昌懇切拜託增中職場次

5鄭浩均入選WBC：有門票就好好把握

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

悍將年度口號「不一樣了」！　成軍10年放下過往包袱迎戰新球季

【原來不是我的】寶寶張大嘴巴直盯食物！下秒進爸嘴裡露傻眼表情XD

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366