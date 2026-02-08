大谷翔平合約酬勞恐遭曝光？　夏威夷案原告全面反擊事件進入白熱化

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平場上專注備戰世界棒球經典賽（WBC），場外卻面臨一場關鍵訴訟考驗；因夏威夷別墅開發案衍生的法律糾紛，原告態度強硬要求證據開示，若法院不採納大谷方面的駁回聲請，包含合約酬勞、資產運用與決策內幕等高度隱私內容，恐將被迫曝光。

2月1日大谷翔平出席洛杉磯道奇球迷感謝活動，談及於去年4月出生的長女，他說：「每天都在一點一點成長，這成了我每天的樂趣。」隨後大谷笑著分享抱起女兒時的互動：「因為舉得比一般人還高，對她來說應該很開心吧。」

不過大谷口中的「平穩家庭日常」，實際上是在高度安全戒備下維持，根據日媒《NEWSポストセブン》報導所述，一名旅美記者透露：「大谷選手的住宅由保全公司進行24小時全天候監控，即便在休賽季，只要因活動等原因外出、將真美子和女兒留在家中時，就會增加警衛人手；此外還與當地警方合作，巡邏車會定期在住家周邊巡邏，一切都是為了保護真美子和女兒。」

大谷翔平已確定將出賽3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），但本屆賽事他不會登上投手丘，將專注擔任打者，暫時封印二刀流身分；該報導提及，預計2月下旬大谷將返抵日本，與國家隊會合備戰。

然而就在返日之前，大谷必須先面對一場不能輸的法律戰，2月23日他所捲入的夏威夷訴訟將迎來重要審理。

事件起源於夏威夷一處高級別墅開發案。大谷成為該案的「首位購買者」，並與度假村開發公司簽署宣傳合約，2024年春前，銷售公司官網上曾刊登他說著「我找到了天堂」等語的形象廣告。

不過去年8月，當地不動產開發商與不動產經紀人指控自己「遭不當排除於度假村開發計畫之外」，因此對大谷翔平及其經紀人巴雷羅（Nez Balelo）提起訴訟。

對此大谷方面主張自身在其他不動產專案中「名字與照片遭不正當使用」，並於去年10月向夏威夷州法院提出駁回起訴聲請；另一名旅美記者指出：「大谷方面是基於名譽與肖像權遭濫用，向法院要求駁回訴狀。」

然而，原告並未退讓，反而針對駁回聲請，進一步向法院提出證據開示要求，展現全面抗戰姿態；雙方為此案提交的文件數量驚人：「為了訴訟，雙方提交的文件約有50份，但因反覆修正與補充，總數已膨脹至約140份，目前涉及私生活與機密事項的內容，幾乎都被大量塗黑。」

但若法院不接受駁回聲請，並同意原告的證據開示要求，後果恐不單純：「目前被塗黑的內容，包括大谷選手與代理人巴雷羅之間的酬勞等合約細節、資產運用的內幕，以及各項決策的過程，都有可能被公開；這對大谷選手而言是始料未及的發展，2月23日的審理，對他來說相當關鍵。」