日媒曝徐若熙登板時程！　有望先強碰日本武士、交流賽再戰中華隊　

▲▼ 徐若熙 。（圖／福岡軟銀鷹提供）

▲徐若熙。（圖／福岡軟銀鷹提供）

記者胡冠辰／綜合報導

根據日媒《日刊體育》報導，福岡軟銀鷹台灣右投徐若熙將在22日、23日對日本武士隊的練習賽中，迎來「日本初登板」；此外26日在台北大巨蛋登場的交流賽，徐若熙有望披上軟銀戰袍對上中華隊，形成先對決日本武士、再在台灣面對中華隊的特殊情境。

報導提及，軟銀投手總教練倉野信次談到徐若熙在22、23日是否登板時並未把話說死，但也留下想像空間：「有這個可能性，就看調整狀況而定。」

對於可能在日本初登板就直接面對日本武士打線，徐若熙表示：「如果真的對上，我會全力去壓制；我會盡量不要想太多，專心去面對。」

26日軟銀將在台北大巨蛋與中華隊進行交流賽，徐若熙很可能披上軟銀戰袍強碰中華隊的隊友們，屆時將是休2至3天再登板，日媒提及這是為了經典賽開打後的調度做好準備，模擬在賽會可能投至少2場比賽的情形。

談到這場可能對決的比賽，徐若熙說：「多少會有點緊張感，但我希望把自己調整到最佳狀態去面對比賽。」

他也提到台灣在2024年世界12強賽奪冠後，國內棒球熱潮持續升溫，這場交流賽在當地關注度勢必不低；徐若熙難掩興奮：「我非常期待。我會好好準備，用最佳狀態迎接比賽。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

