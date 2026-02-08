自由市場「失控」推高行情　凱許曼讚葛里沙姆合格報價像撿便宜

▲Trent Grisham。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基外野手葛里沙姆（Trent Grisham）在休賽季最終接受一年2202.5萬美元的合格報價，對此條紋軍總經理凱許曼（Brian Cashman）直言，隨著自由球員市場行情水漲船高，這份合約「現在看起來相當划算」。

《MLB.com》資深記者霍克（Bryan Hoch）報導提及，凱許曼透露，球團當初提出合格報價時，對葛里沙姆是否接受其實抱持「五五波」的態度，無論留下或離隊都不令人意外。

隨著投手與捕手即將於下週向球隊報到，凱許曼認為洋基最終成功留住葛里沙姆，無疑是一大收穫；他近日在MLB Network Radio節目中表示：「以目前來看，這2202.5萬美元看起來像是撿到便宜，因為自由球員市場的行情幾乎完全失控了，我們真的很高興他選擇留下來，希望他能複製去年所做到的事情。」

葛里沙姆上季在143場比賽中繳出.235/.348/.464的打擊三圍，OPS+達125，並在打席數、打數、得分、安打、全壘打、打點與保送等多項數據上寫下生涯新高，堪稱進攻端的突破性球季。

回顧前一季，葛里沙姆坦言心理層面的調整是關鍵；2024年他在76場比賽中僅有.190/.290/.385的成績，從聖地牙哥教士被交易到洋基後，必須適應兼職角色，表現一度陷入低潮。

葛里沙姆在球季期間曾表示：「我很喜歡當自己能把心態調整到這個層次的時候，那種狀態真的很有趣，能夠去體驗、學習，並且在每天晚上都把成果展現出來；這一直是我夢想中的樣子，也是我一直相信自己能做到的事，真正做到是一回事，但這並不讓我感到意外。」

凱許曼也指出，洋基長期關注葛里沙姆，並非只看中他的防守能力；葛里沙姆曾於2020年與2022年效力教士期間兩度榮獲金手套獎，是聯盟公認的頂級外野防守者。

「我們其實已經嘗試從聖地牙哥交易他好幾年了，」凱許曼說，「我們一直覺得他的進攻能力還有成長空間，防守端的表現大家本來就很清楚。」

在確保葛里沙姆續留、以及賈吉（Aaron Judge）近4年第3度拿下美聯最有價值球員後，洋基休賽季重心轉向補強打線，並成功回簽貝林傑（Cody Bellinger），雙方於1月達成5年1億6250萬美元合約。

凱許曼形容貝林傑是「瑞士刀型」球員，不僅能擔任打線中軸，還能守三個外野位置與一壘，戰術彈性十足；不過貝林傑與葛里沙姆的到位，也勢必壓縮多明格斯（Jasson Domínguez）與瓊斯（Spencer Jones）的上場空間。

此外，史坦頓（Giancarlo Stanton）上季因雙手嚴重網球肘缺席大量比賽，傷勢至今仍未痊癒，新球季將持續以管理方式應對，指定打擊位置可能出現更多輪替空間。

對於年輕外野手的安排，凱許曼最後表示：「就每天固定先發的位置來說，我們已經有球員鎖定了，但整個春訓與例行賽總會出現各種變數；外野加上指定打擊一共有4個位置，任何一天都可能發生傷病，他們其實只差一次傷病就能每天上場，我們會看看接下來怎麼發展，但可以確定的是，我們擁有相當深厚的陣容。」