達陣3000分里程碑　于煥亞沒能想過能走那麼遠

▲高雄全家海射手于煥亞達成職籃生涯3000分里程碑。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海射手于煥亞今（7日）在對陣桃園雲豹的賽事中，於第二節命中一記大號三分球，正式達成職業生涯3000分個人里程碑。雖然在對手的嚴密盯防下，于煥亞全場僅命中這記關鍵入球，但這項紀錄仍象徵他在台灣籃壇長青且穩定的戰力。賽後于煥亞坦言過去從沒想過有達成3000分的一天，也很珍惜能繼續在場上的時光，而此役遭對手嚴防，他也坦言如何突破對方的「針對性防守」，是未來的首要課題。

達成里程碑後，于煥亞心中充滿感恩。他回憶起職籃生涯看著許多前輩達成3000分紀錄，當時的自己對於能在此環境生存多久仍感到迷惘，根本不敢想像自己也有達陣的一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「覺得自己很幸運吧，可以在這條路上走了這麼久。這讓我想起第一年打職業的時候，看到吳永仁、呂政儒還有張容軒陸續達到這項里程碑，那時候心裡想他們要花多久時間才可以成就這些。當時不知道自己可以在這環境生存多久，所以能達到3000分對我來說有點不可思議，也很珍惜。很感恩能夠打球的時間，現在達成了，我覺得可以再挑戰更高，然後慢慢去享受籃球。」

然而，這場紀錄之夜對於煥亞而言過得並不輕鬆。雲豹今日針對海神核心球員佈下天羅地網，導致於煥亞全場外線手感低迷。他坦言，對方的防守策略確實讓他打得非常掙扎。

於煥亞： 「確實雲豹團隊防守讓我打得不舒服。今天對方的教練也有提到有針對我們進行防守，當你有一些好的表現時，一定都會受到針對性防守。這也是對我的挑戰，一直以來就是要不斷去適應這種強度。不只是這一場，未來的比賽可能也都會遇到類似狀況，要怎麼做出調整，還是要想一些辦法，然後再跟教練團討論。」