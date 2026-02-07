運動雲

半場16失誤種敗因　海神代理教練撂重話：非要某人才會打是不及格的

▲▼高雄全家海神代理總教練朱永弘、吳曉謹。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神代理總教練朱永弘。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神職業籃球隊本週於高雄巨蛋展開「神隊友 ASSEMBLE」主題週，首日（7日）與人氣遊戲《新楓之谷》跨界合作，將遊戲改編職業「陰陽師」與「劍豪」融入環廊闖關活動，吸引了5075 名神隊友進場應援。然而，海神今日在場上受困於高達24次的失誤，加上外線手感低迷，最終以75比101不敵來訪的桃園台啤永豐雲豹，苦吞4連敗。

本次主題週亮點十足，除了登入遊戲即可獲得限定應援球衣外，環廊關卡「劍豪出擊 球魂覺醒」、「花狐迅影 靈動接陣」等任務讓球迷排隊挑戰。中場時間更由海神啦啦隊 Aqua Mermaids 與雲豹啦啦隊 LEOPARD GIRLS 帶來精彩的聯合表演，讓現場氣氛推向最高潮。

然而海神隊此役卻在主場陷入苦戰，首節就陷入多達雙位數落後，次節和雖然兩度把比分縮小到僅剩下個位數，但受限於半場便出現驚人的16次失誤，加上攻勢零星，最後在主場以26之分落敗。

代理總教練朱永弘賽後坦言，球隊目前面臨嚴峻的陣容變動期，包含主控陳懷安因家事請假、球隊傷兵朝困擾，加上小洋將缺陣，然而他也語重心長地指出，即使少了發動攻勢的小洋將，球員也必須學會控制節奏。

 「上半場16個失誤、全場24個，這是我們落敗的主因，以我們的陣容配置來說，有胡瓏貿在，就基本上一定會需要有小洋將，現在基本習慣的東西被拿走了，球員負擔了更大責任，節奏絕對不能想要更快，因為節奏會跟以前完全不一樣，球員如果想要更快就會失誤，要想辦法控制失誤去習慣現在的節奏，而不是一直想找回以前的球風。」

朱朱永弘坦言，心態與陣容磨合是目前「無法跨越的線」，所有人都要想辦法突破，「如果非得要有某位球員才會打球，那是不及格的。」

而在球隊低迷之際，朱永弘特別點名肯定吳曉謹的表現，認為他不管陣容如何變動都能展現鬥志，是全隊應該效法的榜樣。對此，吳曉謹則說：「教練一直叫我保持信心，把本分做好，好的結果自然會來。這一場漏了很多設定好的防守，我們明天還是會努力打出來，保持好的心態積極面對下一場。」

▲▼高雄全家海神代理總教練朱永弘、吳曉謹。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神吳曉謹。（圖／TPBL提供）

