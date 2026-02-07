快訊／悲情！戰神梅克砍48分破聯盟新高　國王飛米跳投絕殺奪勝

▲國王飛米絕殺跳投攻破戰神主場。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神7日在僅剩「單洋將」梅克出賽情況下，梅克徹底燃燒，全場33投15中砍下破TPBL職籃單場新高的48分，但戰神與對手新北國王此戰一路拉鋸纏鬥，國王靠著洋將飛米最後關頭的絕殺中距離跳投，戲劇性以98比96搶下客場勝利。

戰神今日賽前傳出洋將史東「落跑」，加上基德出現膝傷、弗利沙腸胃炎，因此本場比賽僅能有一名洋將應戰，但開賽梅克就展現強勢飆分本色，加上頂上先發的蘇奕晉也做足苦工，戰神上半場打完還以48比46小幅領先。

下半場國王持續追分，但戰神持續穩住領先優勢，不過末節國王仍是步步逼近，梅克雖然單場狂飆48分，改寫聯盟單場個人得分新高紀錄，但最後關頭國王飛米執行最後一擊，中距離單打跳投幸運進球，最終國王就以兩分之差險勝。

國王代理總教練洪志善表示，「差點輸在自己，飛米關鍵時刻失誤，但他把比賽救回來了！」主控林書緯則說，「此戰團隊沒有打好，沒有輪轉，打得太『卡』了！」

投進關鍵致勝一擊的飛米則表示，「這是一場辛苦的勝利，關鍵時刻我失誤，但大家都很相信我，連續兩個戰術都把球交到我手上，出手對我來說不是難事，但大家願意相信我才是重點。」

▲CBA名將林秉聖也到場力挺老東家戰神。（圖／TPBL職籃提供）

國王全場以飛米拿下25分、9籃板、4助攻最佳，林書緯15分、6籃板、3助攻，林彥廷13分、6籃板、7助攻。戰神方面，梅克33投15中砍下破聯盟新高的48分外帶16籃板，丁聖儒14分、3籃板、10助攻、5抄截。

許皓程表示，「賽前就知道洋將的狀況，但我為我的球員感到驕傲，梅克表現很好，球員都展現百分之百的態度了。」

值得一提的是，梅克賽後對於關鍵時刻遭吹「走步」，不滿情緒爆發將球甩向觀眾席看台，賽後也以抽筋為理由未出席賽後記者會。

許皓程則緩頰說道，「體力對梅克不是太大的問題，他的年紀很輕，他一直不想下來，想要幫助球隊贏球。希望比賽的勝負擺在球員身上，我也不知道怎麼評斷他最後的情緒，是人都會有情緒，我不會特別去和他溝通這件事。」

▲戰神梅克單場狂轟48分，改寫聯盟新高紀錄。（圖／TPBL職籃提供）