快訊／洋基工程歷史性首勝！　勇士被打爆洋將竟朝裁判吐口水

▲洋基工程庫薩斯、德古拉、張傑瑋。（圖／洋基工程提供）

▲洋基工程張傑瑋加盟首戰，就幫助球隊拿下PLG職籃隊史首勝。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季加入PLG職籃的新軍洋基工程，在經歷開季8戰全敗，且平均輸分高達「24.8分」情況下，7日主場迎戰台北富邦勇士，打出本季團隊代表作，第3節一度領先勇士多達25分。末節雖然出現勇士洋將古德溫遭驅逐出場後，朝裁判「吐口水」的離譜行徑，但洋基工程掌握領先優勢，以112比91贏球，喜迎隊史首勝。

洋基工程在開季8連敗後，近期連續進行補強，包括洋將柯瓦隆、德古拉，以及外籍生張傑瑋陸續加盟，今日面對勇士之戰，首節德古拉就發揮230公分的「馬爾他巨塔」絕對優勢，搭配葉維捷、張傑瑋連續開火。

但勇士也由林志傑、莫巴耶飆分回應，首節打完洋基工程與勇士戰成28比28局面。

不過次節洋基火力全開，包括張傑瑋單節進帳10分，庫薩斯、葉維捷也有單節7分進帳，洋基工程單節狂轟41分，半場打完以69比51大幅領先勇士。

剩下11分2秒時，古德溫在一次進攻擺脫洋基防守球員陳昱瑞情況下，出現「揮肘」動作遭吹違反運動精神犯規，隨後古德溫又因為持續碎念，又遭追加一次技術犯規。

但古德溫此時情緒完全失控，竟出現朝向裁判于容「吐口水」的離譜行徑，隨後古德溫退場時，還憤而推開離場通道大門，顯然是怒火中燒。

最終洋基掌握大幅領先優勢，在團隊6人得分上雙，庫薩斯21分、12籃板、7助攻，張傑瑋17分、9籃板、5助攻、3抄截攜手合作下，洋基工程以112比91大勝勇士，喜迎隊史首勝。

▲洋基工程庫薩斯、德古拉、張傑瑋。（圖／洋基工程提供）

▲洋基工程庫薩斯領軍拿下隊史首勝。（圖／洋基工程提供）

