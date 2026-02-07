肯定子弟兵打得很團隊　台啤雲豹主帥賽後還點防守奇兵是關鍵

運動雲

▲台啤雲豹莊博元。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

桃園雲豹今（7日）作客高雄巨蛋，團隊展現強大的化學反應與防守韌性，全隊共有5人得分突破雙位數，終場以 101比75輕取高雄海神，雲豹憑藉此勝喜迎4連勝，雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）賽後給予團隊高度評價，認為這是一場非常有價值的勝利，除了肯定高錦瑋、迪亞洛在得分上的表現，更點名替補上陣的莊博元給予對方射手強大的防守壓力，是球隊下半場能擴大領先分數的關鍵。

 「我認為這是一場很棒的團隊勝利，」羅德爾賽後說道，「主場作戰的海神是非常難對付的對手，只要他們的球員保持健康，是非常強大的，雖然我們球隊在上半場有些不專注的地方，但下半場及時修正了過來，表現得非常專業。」

▲台啤雲豹總教練羅德爾。（圖／TPBL提供）

而雲豹在防守端的表現令對手窒息，甚至讓海神出現兩節單節僅拿14分的窘境，賽後羅德爾教練特別點名莊博元在防守端的貢獻，認為他是限制海神進攻核心的頭號功臣，「我們比賽中首要任務就是防守于煥亞和胡瓏貿，莊博元在防守端扮演極重要角色，他成功限制了核心球員，特別是針對於于煥亞，我們今天讓他全場只得到3分，這是贏球的關鍵。」

而雲豹此役表現最亮眼的，除了拿下最高分的洋將迪米洛，還有本土一哥高錦瑋，他上場僅25分鐘便以極高效率攻下21分，成為擊潰海神防線的關鍵箭頭，賽後受訪時他分析，上半場前半段我們並沒有拉開分數，直到最後4分鐘，大家利用防守把握住轉換快攻的機會才拉開比分。

▲台啤永豐雲豹笑納4連勝。（圖／台啤雲豹提供）

至於個人表現部份，他很開心自己有把握住空檔出手的機會，「我們也一直保持球隊的流動性。雖然我們熱身賽表現不好，但開季後修正得很快。教練提醒我們排名不能代表什麼，應更專注在執行策略、細節與防守。」

完成客場任務後，桃園雲豹將於下週回到主場，迎戰中信特攻與福爾摩沙夢想家，面對即將到來的「背靠背」艱難賽程，羅德爾教練展現出十足信心，「「過年前如果能抓下這兩場勝利會非常好，雖然連兩天的比賽很困難，但我們上週做到了連贏兩場，我們知道自己可以做到，不過這仍會是非常精彩且艱難的一個週末。」

