洋基外野戰力飽和　多明格斯恐從3A開季

▲Jasson Domínguez。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jasson Domínguez。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基年輕好手多明格斯（Jasson Domínguez）是否可能從3A開季？隨著球隊外野戰力趨於飽和，這個問題在春訓前再度浮上檯面。

總經理凱許曼（Brian Cashman）坦言，去年下半季他就曾思考是否將多明格斯下放3A，但最終作罷；而總教練布恩（Aaron Boone）也強調，「從現在到春訓第一場、甚至開幕戰，我們還有很長一段時間要走，」一切仍有變數。

多明格斯在去年明星賽後出賽與打席逐漸稀少，促使洋基內部出現討論：與其坐板凳，是否回小聯盟累積實戰更有助發展？凱許曼公開承認確實動過「下放3A」的念頭。

凱許曼說：「他沒有太多上場機會，我本來可以把他送回3A，但我也不覺得那樣做是對的；他讓我們在板凳上多了一個可能製造驚喜的選項，特別是他結合了速度，還能搭配上卡巴耶羅（José Caballero），不過我仍然認為他還有一些上升空間。」

目前洋基外野先發位置由賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與葛里沙姆（Trent Grisham）佔據，讓多明格斯春訓競爭空間受到擠壓；《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導指出，「除非發生意料之外的狀況」，不然多明格斯看起來很可能被安排從3A開季。

同樣可能受到影響的還有年輕大物瓊斯（Spencer Jones），原本瓊斯被預期有機會挑戰多明格斯的左外野先發，但在貝林傑續約後，競爭局勢出現改變；對此布恩表示：「現實是，我們有很多非常出色的球員，賈森和史賓塞也是其中的一部分。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

