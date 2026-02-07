徐若熙首用經典賽用球練投　若對戰大谷翔平將「灌注靈魂」

▲徐若熙。（圖／截自福岡軟銀鷹官方IG）



記者胡冠辰／綜合報導

NPB福岡軟銀鷹台灣投手徐若熙，7日於宮崎春訓期間，首度使用WBC官方比賽用球進行牛棚練投，他搭配變化球共投53球，最快球速達158公里，展現高度專注與良好調整。

根據日媒《東京體育》報導，徐若熙先前在2日的牛棚練投中仍使用日本職棒用球，本次改用WBC用球後，直言手感與預期不同；「和我原本想像的手感不太一樣，需要修正。」牛棚結束後，他立刻與投手教練倉野信次討論調整方向，並隨即著手修正課題。

本屆WBC中華隊被分入與日本隊同組的C組，談到對戰日本，徐若熙受訪除了尊重的同時，也強調比賽的不確定性；「畢竟是短期決戰，到底誰會贏，真的要打了才知道，不想想太多，只想把我們自己的全力拿出來，毫不保留的正面迎戰。」

外界高度關注他與日本隊主砲大谷翔平可能的投打對決。徐若熙坦言確實曾在腦中構思過壓制畫面；「其實也有想過，」但他也清楚對手的等級與威脅性，「畢竟大谷翔平是非常優秀的打者，不是那麼容易就能解決的對手，如果真的有對戰的機會，我想一球一球都灌注靈魂，全力去投。」

接著徐若熙表示，從春訓開始一直使用NPB用球，這天改用WBC用球，原本設定的主題是延續前一次牛棚的好表現，但實際感受仍需時間適應；「今天的主題是維持上一次好的部分，但實際手感和想像中不同，所以還需要調整。」

此外徐若熙也談到正式入選中華隊WBC名單的心情，「WBC是世界頂級等級的賽事，能和各國優秀的選手對戰，我希望能在那裡留下好成績。」