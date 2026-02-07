運動雲

高錦瑋5顆三分彈客場擊沉高雄海神　率台啤雲豹豪取4連勝

▲▼台啤永豐雲豹高錦瑋、迪亞洛。（圖／TPBL提供）

▲台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

高雄全家海神7日在主場高雄巨蛋迎戰台啤永豐雲豹，雲豹當家一哥高錦瑋砍進5顆三分球、豪取21分，加上洋將迪亞洛攻下全場最高24分，反觀主場作戰的海神此役手感冰冷，團隊得分有兩節單節只有14分，當家射手于煥亞次節投進三分球，達成個人職業生涯3000分里程碑，不過海神最終仍以26之差輸給雲豹，在主場吞下4連敗。

開賽雲豹就反客為主，開賽就開出9比2攻勢，高錦瑋把握住第二次在外線機會砍進三分球、麥卡洛禁區放進，雲豹也直接把領先分數拉開到10分之多，反觀海神陷入低潮9投僅2中、外線更是前8投盡墨，節末才終於稍微甦醒，克力斯、 賽克維奇攜手余純安追分，回敬8比0攻勢追到2分差，不過林信寬跳出來砍進三分球替球隊止血，攜麥卡洛搶分幫助雲豹在首節打完仍握有9分領先。

次節曹薰襄開節不久就在外線得手，雲豹拉出7比0攻勢，領先分數拉開到16分之多，克力斯、胡瓏貿連續得分替球隊止血，但高錦瑋馬上又在外線命中，而外線前11投全落空的海神，終於再次節中段找回外線武器，吳曉謹單節三分球3投3中，于煥亞在比賽還剩5分10秒時也在外線命中，賽前生涯得分累積已經2997的他，也正式達成生涯3000分里程碑，兩位射手火力全開搶分，一度把落後分數縮小到僅剩3分，但高錦瑋又挺身而出砍進三分球，加上迪亞洛持續在禁區稱霸，雙方在上半場打完又回到16分差距。

雲豹高錦瑋7投5中、其中三分球更有5投4中，前兩節打完就豪取16分，迪亞洛也有10分進帳，海神則是以11投4中、砍進3顆三分球拿下11分的吳曉謹表現最為亮眼。

易籃後，雲豹火力未歇，高錦瑋、麥卡洛繼續搶分，開節再拉出17比7的猛烈攻勢，一口氣把領先分數拉開到將近30分之多，海神單節23投僅4中，次節找回來的外線火力也再度消失，最末節迪亞洛、麥卡洛持續輸出火力直接把分差拉開到30分，也讓比賽失去懸念，雙方紛紛撤下主力，終場雲豹就以101比75擊敗海神，收下4連勝。

▲▼台啤永豐雲豹高錦瑋、迪亞洛。（圖／TPBL提供）

▲台啤永豐雲豹迪亞洛。（圖／TPBL提供）

雲豹此役5人得分雙位數，迪亞洛拿下24分還送出6助攻表現亮眼，高錦瑋21分6籃板，麥卡洛15分，林信寬、克羅馬皆拿13分；海神雖然也有4人得分雙位數，但最高只有吳曉僅和賽克維奇的13分，克力斯12分，廖偉晧10分。

關鍵字： 高雄海神台啤雲豹高錦瑋三分球于煥亞

