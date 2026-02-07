上屆只能躲宿舍偷看　孫易磊這次圓夢和「大沙」一起打經典賽

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士20歲台灣投手孫易磊儼然已成為中華隊新生代投手代表之一，他7日於球隊紅白戰賽後提到經典賽時坦言，名單公布後心情「更期待了一點」，面對即將到來的高強度一級賽事，不但沒有畏懼，反而期待與各國強敵交手，直言站上場上「不仰望對手」，把每一次對決都當成單純的一場比賽。

▲孫易磊。（圖／記者王真魚攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

談到正式入選經典賽名單，孫易磊表示，各國名單出爐後讓他感受到強烈競爭氛圍，「每個國家的球員好像都蠻厲害的，就是精銳盡出的感覺，然後希望可以快點對到他們。」也因此讓他對比賽更加期待。

至於教練團給予的定位，孫易磊透露，感覺會在第2到第3位投手後登板，實際出賽場次仍未完全確定；他也分享自己私心期待的對手，「日、韓都蠻想對對看」，認為對日本、韓國球員相對熟悉，「比較多看過或聽過」，反而澳洲、捷克則較為陌生。

針對部分隊友未能入選正賽名單，孫易磊表示自己我覺得教練團他們一定有他們的考慮，也坦言光是推演投手、野手配置就相當困難，也理解這樣的決定過程，「有些人沒能一起打，確實覺得非常可惜。」

此次能與同梯好友張峻瑋，以及較為熟識的沙子宸同隊作戰，孫易磊也感到相當親切，「跟大沙（沙子宸）比較有感情」，回憶當初大家相約要一起打這項賽事，如今真的成行，「有種熟悉的感覺」。

回顧上一屆經典賽，孫易磊仍是高中生，只能在宿舍偷偷看比賽；他回憶2023年對義大利那一戰，「打到快11點，大家都熄燈了，我們只能躲在教練室旁邊看電視」，當時完全沒想過下一屆自己就能踏上這個舞台。

即便年僅20歲，孫易磊並不認為年齡是障礙，「我不會覺得因為自己年輕，要打這種比賽就很困難。」他也強調不會因為對手是明星球員而特別亢奮或緊張，「對我來說，打者就是一個拿著棒子、戴著頭盔的人，大家在場上都是平等的。」

這樣的想法，也與大谷翔平曾提到的「不要抱著仰望的心態」一樣，孫易磊直言這是非常重要的心態，「這就是人生中的一場比賽，不用給自己過多的壓力或緊張感。」

此外，孫易磊也透露，火腿監督新庄剛志特別勉勵自己與古林睿煬，「教練說大家都是想要去代表國家打球的，那就好好為自己的國家準備，不需要去在意球季那些。」一句話就是全力支持選手為國而戰。