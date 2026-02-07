開局就被轟不慌！孫易磊正面看紅白戰　也分享WBC用球適應度

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊7日於球隊紅白戰登板，首局首名打者就挨轟失分，但他比賽結束後受訪正面看待內容，強調整體調整「在進度上」，並透露此役以把球丟進好球帶為主要目標，同時也談到經典賽（WBC）用球的適應狀況，直言已慢慢找到感覺。

▲孫易磊。（圖／記者王真魚攝）



孫易磊今天一上來就遭水谷瞬敲出全壘打，他坦言當下有些意外，「因為大家都覺得是飛球，我自己也覺得是飛球，所以在我心中那就是一個出局數，所以我沒有想太多，也不會覺得怎麼樣。」

談到該球是否屬於失投，孫易磊認為仍可再修正細節，但以當前狀態來看可接受，「可以再更低一點，但是以現在的狀態來講，二好二壞丟在那位置，我覺得還可以。」

對於今天紅白戰的整體投球感覺，孫易磊給出肯定評價，「今天投起來蠻棒的，其實速度、變化球，每個東西都在進度上。」他也說明此戰設定以「攻擊好球帶」為核心，畢竟是紅白戰首場、也是久違實戰面對打者，希望把各球路都做到位，「直球或是滑球、變速球都有做到我想要的東西。」

此外，孫易磊此役與隊友古林睿煬同樣使用經典賽用球，他也分享目前掌握狀況正在提升；「有越來越好了，一開始其實蠻不習慣的，因為球蠻大的，然後新的球又蠻滑的。」但經過多次練投後已有所改善，「這幾次丟下來，有慢慢找到感覺。」