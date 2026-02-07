古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士台灣投手古林睿煬今（7日）在隊內紅白戰登板，投球內容以調整為主；他賽後受訪坦言，這場比賽不特別追求結果，而是專心把想測試的球種丟出來，為接近的經典賽持續做準備。

▲古林睿煬。（圖／記者王真魚攝）



古林表示，今天登板「有我想要調整的東西」，自己也刻意不去在意被打安打或投壞球後要不要切換成「一定要三振」的模式，「就是好好做我想做的事，不管內容如何。」他也提到，難得在練習賽有較大的容錯空間，因此盡量嘗試不同球種，藉此確認狀態與手感。

針對經典賽用球的掌握度，古林透露「有越來越好的感覺」，但也直言牛棚與實戰仍有差別，「比賽的話可能還要再調整一下。」他說明經典賽用球真的比較大顆也比較滑，與平常在日本例行賽使用的球不太一樣；若遇到「很新的」球，滑度會更明顯，需要時間適應。

聊到日媒推測他有望在經典賽對日本隊先發，古林笑回「那很好啊」，但也強調目前尚未回到第二階段集訓，屆時怎麼投、什麼時候投都還不確定。

談到與中華隊教練團的溝通，古林表示投手教練林岳平在他離開第一階段集訓前已告知調整方向，「叫我好好調整」，現階段以日本這邊的狀態為主，「打日本那件事就放在心上就好。」

對於已確定進入中華隊最終名單，古林表示距離正式踏上球場還有一段時間，「我也不敢太保證什麼」，但會把準備做到位；最後被問到身體狀態，古林笑說「都蠻正常的」，持續按部就班調整，朝經典賽最佳狀態前進。