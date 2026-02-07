戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬7日於紅白戰登板持續調整狀態，最快球速來到152公里，展現不錯內容；賽後談到高中同窗、捕手戴培峰未能入選本屆中華隊名單，他坦言感到相當可惜，也表示十分驚訝，但古林最終仍隔空送上鼓勵，強調入選與否並非對能力的否定，「你還是很棒！」

▲古林睿煬。（圖／記者王真魚攝）



兩人國小、國中到高中同隊，曾在2023亞運睽違合體，但近2次一級賽事都錯過，古林睿煬直言，兩人一直都很有默契，「其實他會讓我有比較大的安全感，不管是他有沒有先發，或者他在場下，其實我們可以很快速的討論。」

對於這次無法在國際賽並肩作戰，古林坦言，「我覺得滿可惜的啦，我也滿驚訝他沒有入選的，跟我想的完全不一樣。」

他強調，入選與否並非對能力的否定，「我覺得有沒有入選是其次，但是你有一起集訓，就代表你是國家隊需要的人。」

他也理解，名單背後仍有狀態與整體考量，「只是現在可能調整狀況沒有那麼好，換換別人，或是其他有什麼考量。」最後，古林跨海送上最真誠的鼓勵，向戴培峰喊話，「加油啦，沒關係，路還很長，反正之後有的是其他國際賽，你還是很棒！」