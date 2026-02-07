運動雲

衛冕軍道奇人事異動！　強力左投遭DFA、撿回冠軍替補捕手

▲班達（Anthony Banda）與羅特維特（Ben Rortvedt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲班達（Anthony Banda）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇7日進行人事異動，將左投後援班達（Anthony Banda）指定讓渡（DFA），同時從辛辛那提紅人隊的讓渡名單中，撿回捕手羅特維特（Ben Rortvedt），引發外界關注。

32歲的班達過去在大聯盟生涯相當顛簸，曾效力過7支球隊，直到2024年加盟道奇後才逐漸站穩腳步；他在道奇期間成為牛棚中低調卻穩定的戰力，兩個奪冠賽季共出賽119場，繳出3.14的防禦率，深受教練團與球迷肯定。

不過，由於班達已無小聯盟下放選項，加上道奇40人名單中左投人數眾多，最終仍成為調整名單下的犧牲者。

道奇目前名單中的左投後援包含德雷爾（Jack Dreyer）、柯普（Ronan Kopp）、史考特（Tanner Scott）、維西亞（Alex Vesia）以及沃布雷斯基（Justin Wrobleski），人數明顯偏多，使球隊在名單空間上面臨壓力。

▲班達（Anthony Banda）與羅特維特（Ben Rortvedt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅特維特（Ben Rortvedt）。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，28歲的羅特維特則是再度回鍋道奇。他在上季後半段曾短暫效力球隊，是道奇在交易截止日前，透過與坦帕灣光芒及紅人的三方交易所獲得的捕手深度人選。

2025年9月，當主戰捕手史密斯（Will Smith）與新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）先後因傷缺陣時，羅特維特臨危受命，成為緊急先發捕手。

儘管羅特維特上季打擊率僅有0.224，但他在配球與引導投手方面獲得球隊高度評價；去年11月他遭道奇放上讓渡名單後被紅人撿走，不過紅人在近日簽下蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）後，隨即將羅特維特指定讓渡，使道奇得以再度將其帶回陣中。

至於牛棚布局，道奇開季的後援核心大致底定，包括迪亞茲（Edwin Díaz）、格雷特羅（Brusdar Graterol）、史考特、維西亞與崔南（Blake Treinen）。

剩餘席次仍將開放競爭，德雷爾與沃布雷斯基皆被視為有力人選，右投方面則包含卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）、恩里奎茲（Edgardo Henriquez）、赫特（Kyle Hurt）與克萊因（Will Klein）。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

