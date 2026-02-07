日媒點名日本WBC先發輪值　首戰推山本由伸對決中華隊

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日開打，20支代表國家6日公布30人名單，根據日媒《日刊體育》報導，日本隊先發投手輪值逐漸明朗，將以「穩若磐石」的輪值配置，朝衛冕之路邁進。

攸關晉級關鍵的首戰，報導搶先指出日本隊預計推出王牌投手山本由伸先發交手中華隊；接續賽程方面，7日對韓國將由左投菊池雄星掛帥，8日迎戰澳洲則是菅野智之，10日對捷克則預計由伊藤大海登板。

日本隊本屆經典賽首戰即遭遇中華隊，雙方在2024年世界12強賽決賽中曾正面交鋒，日本當時0比4吞敗無緣連霸，也讓這場比賽增添濃厚的「復仇」意味。

面對首戰特有的壓力與緊張氛圍，2025在道奇奪下世界大賽MVP的山本由伸，被視為最能穩住戰局的開幕投手人選，肩負替日本隊開啟連霸之路的重責大任。

交手中華隊後，日本隊將迎來長年宿敵韓國。儘管近年對戰中日本戰績佔優，但韓國隊戰力不容小覷，陣中包含道奇金慧成、巨人李政厚在內，多名好手全數入選名單；考量對手打線特性，日本隊可能推出擅長交叉火球、搭配變速球壓制打者的左投菊池雄星應戰。

對戰澳洲方面，報導提及日本教練團傾向啟用控球能力出色、經驗豐富的菅野智之；澳洲隊向來以強力揮棒見長，過去交手時也曾給日本投手帶來不小壓力，但菅野擅長以精準控球、耐心攻擊好球帶邊角，加上已適應投球時鐘與大聯盟用球，整體條件被評估相當適合擔任此役先發。

至於捷克則預計以日本職棒投手為主力，去年榮獲澤村賞的伊藤大海被視為先發首選；由於單場用球數上限為65球，第2先發投手配置格外重要，包括宮城大弥、曾谷龍平、種市篤暉、高橋宏斗、北山亘基等人，都將隨時待命。