日媒點名日本WBC先發輪值　首戰推山本由伸對決中華隊

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、多倫多藍鳥內野手岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日開打，20支代表國家6日公布30人名單，根據日媒《日刊體育》報導，日本隊先發投手輪值逐漸明朗，將以「穩若磐石」的輪值配置，朝衛冕之路邁進。

攸關晉級關鍵的首戰，報導搶先指出日本隊預計推出王牌投手山本由伸先發交手中華隊；接續賽程方面，7日對韓國將由左投菊池雄星掛帥，8日迎戰澳洲則是菅野智之，10日對捷克則預計由伊藤大海登板。

日本隊本屆經典賽首戰即遭遇中華隊，雙方在2024年世界12強賽決賽中曾正面交鋒，日本當時0比4吞敗無緣連霸，也讓這場比賽增添濃厚的「復仇」意味。

面對首戰特有的壓力與緊張氛圍，2025在道奇奪下世界大賽MVP的山本由伸，被視為最能穩住戰局的開幕投手人選，肩負替日本隊開啟連霸之路的重責大任。

交手中華隊後，日本隊將迎來長年宿敵韓國。儘管近年對戰中日本戰績佔優，但韓國隊戰力不容小覷，陣中包含道奇金慧成、巨人李政厚在內，多名好手全數入選名單；考量對手打線特性，日本隊可能推出擅長交叉火球、搭配變速球壓制打者的左投菊池雄星應戰。

對戰澳洲方面，報導提及日本教練團傾向啟用控球能力出色、經驗豐富的菅野智之；澳洲隊向來以強力揮棒見長，過去交手時也曾給日本投手帶來不小壓力，但菅野擅長以精準控球、耐心攻擊好球帶邊角，加上已適應投球時鐘與大聯盟用球，整體條件被評估相當適合擔任此役先發。

至於捷克則預計以日本職棒投手為主力，去年榮獲澤村賞的伊藤大海被視為先發首選；由於單場用球數上限為65球，第2先發投手配置格外重要，包括宮城大弥、曾谷龍平、種市篤暉、高橋宏斗、北山亘基等人，都將隨時待命。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

王彥程落選WBC嚇一跳　樂天金鷲球星盛讚台灣很強

費爾柴德社群媒體正式宣布加入中華隊！　林家正國旗歡迎

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2陳師正揭中華隊WBC調度空間

3龍恩全家將總動員赴東京應援

4休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪

5陳師正看好中華隊投手滿血拚韓國

最新新聞

1衛冕軍道奇人事異動！

2古林睿煬、孫易磊火腿紅白戰輪番登板

3費爾柴德正式宣布加入中華隊！

4轉戰巫師不開心？　戴維斯不一定續留

5日媒點名日本WBC先發輪值

