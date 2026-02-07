運動雲

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

▲張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

▲張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

記者葉國吏／綜合報導　

2026世界棒球經典賽中華隊30人名單6日正式公布，旅外球員高達15人，無論人數或層級都被視為歷屆之最。球評謝岱穎直言，雖然分組情勢艱困，但整體戰力結構成熟，其中20歲旅日新秀張峻瑋入選，更是最大驚喜。

本屆中華隊名單以旅外球員為核心，旅外比例達50%，創下新高。謝岱穎分析，表面上僅有Stuart Fairchild具備大聯盟出賽資歷，星度不如日本、韓國，但真正優勢在於多數旅外球員集中在日職一軍與美職高階小聯盟，整體層級遠勝過往。

▲張峻瑋。（圖／棒協提供）

▲張峻瑋。（圖／棒協提供）

20歲張峻瑋入選　菜但天花板高
根據《NOWNEWS》報導，謝岱穎指出，中華隊名單中最受關注的黑馬，正是年僅20歲、效力於福岡軟銀鷹育成體系的投手張峻瑋。他尚未在日職一、二軍出賽，卻能擠進國家隊，讓不少球迷感到意外。

▲▼張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

▲張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

謝岱穎直言，張峻瑋確實「很菜」，但潛力非常驚人，不僅曾在亞錦賽對韓國投出158公里火球，對上日本社會人強隊時，也能先發4局送出5K、無失分，展現超齡壓制力。

教練團敢用人　短期賽關鍵在調整
謝岱穎強調，短期國際賽拼的是臨場調整與即戰力。他推測，中華隊教練團，特別是投手教練林岳平與王建民，應是在張峻瑋身上看到可快速轉化為戰力的特質，才會大膽納入名單。

【月營業額4百萬】兄弟檔拍片導購賣假貨　仿17品牌侵權市值2億

