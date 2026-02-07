道奇投手教練期待2026「完整版」大谷翔平　傷後二刀流再進化

運動雲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）近日受訪時表示，自己相當期待能在2026年看到「完整版」的大谷翔平，在歷經手肘與肩膀傷勢後，這位二刀流超級巨星正一步步邁向完全體狀態。

普萊爾在節目《Dodgers Territory》中指出，2025賽季對大谷而言是相當特殊的一年，「去年顯然是一個非常獨特的賽季，他才剛從手術復原，接著非投球手臂又遭遇肩膀傷勢；今年，才是真正的完整版。」

上一次看到「完整版」的大谷翔平，已是2023年效力洛杉磯天使時期，當時他在打擊端轟出44支全壘打，OPS高達1.066；投球方面則先發23場、繳出3.14防禦率，但最終8月遭逢右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷勢。

大谷去年6月16日正式重返大聯盟投手丘，結束長達22個月未在最高層級登板投球的空窗期；他幾乎是在大聯盟完成整個復健流程，從最初的一局短局數投球，逐步拉長用球數，並在季後賽恢復到先發投手的正常工作量。例行賽期間，大谷共出賽14場、投47局，防禦率僅2.87。

進入10月季後賽後，大谷再度展現二刀流的極致價值。這位4屆MVP共先發4場，甚至在世界大賽第7戰獲得先發重任，並於國聯冠軍賽第4戰寫下歷史級表現；他單場主投6局無失分、狂飆10次三振，同時還轟出3支全壘打，幾乎以一己之力淘汰釀酒人隊。

對於大谷的表現，普萊爾直言：「看他比賽一定會非常有趣。」

今年大谷將代表日本參加世界棒球經典賽（WBC），但確定不會登板投球；普萊爾透露，目前大谷仍持續進行牛棚練投，道奇球團希望能在他前往WBC前，安排他面對實戰打者投球。

普萊爾也特別提到大谷對於投球節奏的高度彈性，「翔平最有趣的地方在於，只要他知道自己什麼時候要投球，他隨時都能投；不管是休息6天、8天，甚至3天，只要能幫助球隊贏球，他都願意去做。」

