運動雲

>

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

▲尼爾森（David Nilsson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼爾森（David Nilsson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日開打，影音串流平台Netflix近日於官方YouTube公開特別企劃影片，邀請多國總教練暢談備戰看法；其中澳洲總教練尼爾森（David Nilsson）的身分與過往經歷，引發球迷關注。

根據日媒《體育報知》報導，尼爾森曾於2000年效力NPB中日龍，正是日本武士隊總教練井端弘和的前隊友；談起這段往事，尼爾森表示：「我只要一上壘，他就會替我擔任代跑，當時真的完全沒想到，他日後竟然會成為率領日本代表的總教練，雖然我在中日沒有留下什麼好成績，但他對我非常親切，這段回憶我一直記得。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

尼爾森球員時期主要效力MLB密爾瓦基釀酒人，1992年至1999年共8個賽季，累積出賽837場，敲出789支安打、105轟、470分打點，生涯打擊率2成84，並於1999年入選明星賽；守備上以捕手為主，同時能勝任外野、一壘與三壘，是具備高度工具人價值的選手。

2000年1月，尼爾森與中日龍簽下1年合約，以實績豐富的洋將身分來日，不過他在日職僅出賽18場，留下1支全壘打、8分打點、打擊率1成8的成績，最終未能站穩腳步。

本屆WBC澳洲與日本、台灣、南韓、捷克同分在C組，澳洲將於3月5日開幕戰在東京巨蛋交手中華隊，隨後對戰順序依序為捷克、日本與韓國。

面對昔日戰友率領的日本武士隊，尼爾森最後直言日本仍是最大假想敵：「日本是世界第一的球隊，我們的戰略很簡單，就是在第9局結束前取得1分領先。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

王彥程落選WBC嚇一跳　樂天金鷲球星盛讚台灣很強

王彥程落選WBC嚇一跳　樂天金鷲球星盛讚台灣很強

費爾柴德社群媒體正式宣布加入中華隊！　林家正國旗歡迎

費爾柴德社群媒體正式宣布加入中華隊！　林家正國旗歡迎

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

【根本賺爛】天冷喝雞湯竟撈出海馬！內行讚：這超補

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2陳師正揭中華隊WBC調度空間

3龍恩全家將總動員赴東京應援

4休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪

5陳師正看好中華隊投手滿血拚韓國

最新新聞

1衛冕軍道奇人事異動！

2古林睿煬、孫易磊火腿紅白戰輪番登板

3費爾柴德正式宣布加入中華隊！

4轉戰巫師不開心？　戴維斯不一定續留

5日媒點名日本WBC先發輪值

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

【開心藏不住】台積電魏哲家來訪，高市早苗"驚掉下巴"成表情包

【看護變女主人】8億人瑞4兒子現身！　控看護：拿很多房、錢

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366