中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

▲尼爾森（David Nilsson）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日開打，影音串流平台Netflix近日於官方YouTube公開特別企劃影片，邀請多國總教練暢談備戰看法；其中澳洲總教練尼爾森（David Nilsson）的身分與過往經歷，引發球迷關注。

根據日媒《體育報知》報導，尼爾森曾於2000年效力NPB中日龍，正是日本武士隊總教練井端弘和的前隊友；談起這段往事，尼爾森表示：「我只要一上壘，他就會替我擔任代跑，當時真的完全沒想到，他日後竟然會成為率領日本代表的總教練，雖然我在中日沒有留下什麼好成績，但他對我非常親切，這段回憶我一直記得。」

尼爾森球員時期主要效力MLB密爾瓦基釀酒人，1992年至1999年共8個賽季，累積出賽837場，敲出789支安打、105轟、470分打點，生涯打擊率2成84，並於1999年入選明星賽；守備上以捕手為主，同時能勝任外野、一壘與三壘，是具備高度工具人價值的選手。

2000年1月，尼爾森與中日龍簽下1年合約，以實績豐富的洋將身分來日，不過他在日職僅出賽18場，留下1支全壘打、8分打點、打擊率1成8的成績，最終未能站穩腳步。

本屆WBC澳洲與日本、台灣、南韓、捷克同分在C組，澳洲將於3月5日開幕戰在東京巨蛋交手中華隊，隨後對戰順序依序為捷克、日本與韓國。

面對昔日戰友率領的日本武士隊，尼爾森最後直言日本仍是最大假想敵：「日本是世界第一的球隊，我們的戰略很簡單，就是在第9局結束前取得1分領先。」