運動雲

>

歷經交易風波與低潮　馬林魚王牌阿爾坎塔拉盼健康迎接新球季

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密馬林魚王牌投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）即將迎接全新賽季，馬林魚投手與捕手近日將在佛羅里達州報到，正式展開春訓，而阿爾坎塔拉確定隨隊報到，為2026年球季做好準備。

儘管馬林魚在休賽季陸續交易右投卡布瑞拉（Edward Cabrera）與左投威瑟斯（Ryan Weathers），但球團最終並未動到這位王牌投手；歷經一整年的交易傳聞後，阿爾坎塔拉有望在效力馬林魚的第8個大聯盟賽季，迎來個人生涯第6次開幕戰先發，同時也是隊史最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於能夠續留邁阿密，阿爾坎塔拉在媒體日展現釋懷態度；「一直、一直都很高興，我很開心能留在邁阿密，我知道媒體上有很多說法，但到頭來，那些決定不是我能控制的，我唯一能控制的，就是站上場，為邁阿密打棒球。」

當被問及棒球營運總裁班迪克斯（Peter Bendix）或主老闆謝爾曼（Bruce Sherman）是否曾在休賽季主動聯繫他時，阿爾坎塔拉直言並沒有，但他相信球團仍對他充滿信心；「不管怎樣，我人在這裡，我還在這裡，我愛這座城市，我想繼續在這裡打球。」

阿爾坎塔拉在2024年因接受TJ手術整季報銷，2025年復出後表現起伏，整季防禦率5.36，在符合資格的大聯盟先發投手中排名倒數第2；不過他在球季最後8場先發逐漸找回狀態，防禦率降至2.68，展現回溫跡象。

身為2022年國聯賽揚獎得主，阿爾坎塔拉也坦言復出過程並不輕鬆，特別是在心理層面；「從TJ手術回來，你不可能從第一天就表現得很好，你必須一步一步來，心理上我想得太多，也有太多人對我說負面的話。他們不知道我在2022年曾是最好的投手，但那都已經是過去的事了，我知道那一點，而我現在必須做的，就是在今年保持健康，在春訓中向大家證明我仍然能投得很好，並且持續相信自己，也相信這個球團能給我的那些機會。」

展望2026年球季，阿爾坎塔拉為自己設定的目標並不複雜，保持健康、能投得更深，並且幫助球隊贏下更多比賽；他也明顯感受到自己的心態已與一年前不同。

「充滿信心，我覺得比去年還要更有信心，但我一直都相信自己；我也總是在媒體面前這麼說，因為只有上帝能審判你，只有祂能給你一切，也只有祂能拿走一切，我每天能從床上起來、睜開眼睛，來到這裡打棒球，都覺得自己非常蒙福。」

關鍵字： 邁阿密馬林魚、棒球、MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

王彥程落選WBC嚇一跳　樂天金鷲球星盛讚台灣很強

王彥程落選WBC嚇一跳　樂天金鷲球星盛讚台灣很強

費爾柴德社群媒體正式宣布加入中華隊！　林家正國旗歡迎

費爾柴德社群媒體正式宣布加入中華隊！　林家正國旗歡迎

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

中華隊同組對手澳洲放話了！　主帥直言日本是最大假想敵

【開心藏不住】台積電魏哲家來訪，高市早苗"驚掉下巴"成表情包

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

WBC中華隊投手有驚喜！　球評點名1人潛力非常大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2陳師正揭中華隊WBC調度空間

3龍恩全家將總動員赴東京應援

4休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪

5陳師正看好中華隊投手滿血拚韓國

最新新聞

1衛冕軍道奇人事異動！

2古林睿煬、孫易磊火腿紅白戰輪番登板

3費爾柴德正式宣布加入中華隊！

4轉戰巫師不開心？　戴維斯不一定續留

5日媒點名日本WBC先發輪值

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

【開心藏不住】台積電魏哲家來訪，高市早苗"驚掉下巴"成表情包

【看護變女主人】8億人瑞4兒子現身！　控看護：拿很多房、錢

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366