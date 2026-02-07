歷經交易風波與低潮　馬林魚王牌阿爾坎塔拉盼健康迎接新球季

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密馬林魚王牌投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）即將迎接全新賽季，馬林魚投手與捕手近日將在佛羅里達州報到，正式展開春訓，而阿爾坎塔拉確定隨隊報到，為2026年球季做好準備。

儘管馬林魚在休賽季陸續交易右投卡布瑞拉（Edward Cabrera）與左投威瑟斯（Ryan Weathers），但球團最終並未動到這位王牌投手；歷經一整年的交易傳聞後，阿爾坎塔拉有望在效力馬林魚的第8個大聯盟賽季，迎來個人生涯第6次開幕戰先發，同時也是隊史最多。

對於能夠續留邁阿密，阿爾坎塔拉在媒體日展現釋懷態度；「一直、一直都很高興，我很開心能留在邁阿密，我知道媒體上有很多說法，但到頭來，那些決定不是我能控制的，我唯一能控制的，就是站上場，為邁阿密打棒球。」

當被問及棒球營運總裁班迪克斯（Peter Bendix）或主老闆謝爾曼（Bruce Sherman）是否曾在休賽季主動聯繫他時，阿爾坎塔拉直言並沒有，但他相信球團仍對他充滿信心；「不管怎樣，我人在這裡，我還在這裡，我愛這座城市，我想繼續在這裡打球。」

阿爾坎塔拉在2024年因接受TJ手術整季報銷，2025年復出後表現起伏，整季防禦率5.36，在符合資格的大聯盟先發投手中排名倒數第2；不過他在球季最後8場先發逐漸找回狀態，防禦率降至2.68，展現回溫跡象。

身為2022年國聯賽揚獎得主，阿爾坎塔拉也坦言復出過程並不輕鬆，特別是在心理層面；「從TJ手術回來，你不可能從第一天就表現得很好，你必須一步一步來，心理上我想得太多，也有太多人對我說負面的話。他們不知道我在2022年曾是最好的投手，但那都已經是過去的事了，我知道那一點，而我現在必須做的，就是在今年保持健康，在春訓中向大家證明我仍然能投得很好，並且持續相信自己，也相信這個球團能給我的那些機會。」

展望2026年球季，阿爾坎塔拉為自己設定的目標並不複雜，保持健康、能投得更深，並且幫助球隊贏下更多比賽；他也明顯感受到自己的心態已與一年前不同。

「充滿信心，我覺得比去年還要更有信心，但我一直都相信自己；我也總是在媒體面前這麼說，因為只有上帝能審判你，只有祂能給你一切，也只有祂能拿走一切，我每天能從床上起來、睜開眼睛，來到這裡打棒球，都覺得自己非常蒙福。」