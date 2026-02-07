7屆全明星續留條紋軍！　葛斯密特一年約重返洋基再拚一季

▲Paul Goldschmidt。（圖／MLB官網）



記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導，葛斯密特（Paul Goldschmidt）將以一年合約重返紐約洋基，持續效力條紋軍團。

葛斯密特擁有輝煌的15年大聯盟資歷，是聯盟近十多年最具代表性的一壘手之一；他生涯7度入選明星賽，5度奪下銀棒獎，並在一壘位置4度榮獲金手套獎，2022年更勇奪國聯年度最有價值球員殊榮。

根據Baseball-Reference數據，葛斯密特在2025年球季結束時，於現役球員中二壘安打（477支）與打點（1232分）排名第2，全壘打（372支）與得分（1280分）排名第3，安打數（2190支）及野手WAR值（63.8）則排名第4，累積成績依舊名列前茅。

耐戰度也是葛斯密特的一大特色，自2015年起已連續11個賽季未曾進入傷兵名單，上一次缺陣要追溯至2014年因觸身球導致手部骨折；自2015年以來，他累計出賽1611場為大聯盟最多，不過2025年僅出賽145場，為該期間（不含2020年）最少的一季。

自2022年MVP賽季後，葛斯密特的整體表現逐漸下滑。2024年效力聖路易紅雀時，他繳出OPS.716、OPS+100、bWAR1.3的成績，賽季結束後成為自由球員，也象徵著他在紅雀為期6年的生涯正式畫下句點，隨後與洋基簽下一年合約。

來到紐約後，帳面數據與前一年相去不遠，整季OPS.731、OPS+104、bWAR1.2，但實際表現起伏明顯；葛斯密特開季手感火燙，5月底前OPS高達.889，之後卻大幅下滑，剩餘賽程OPS僅.610。

他對左投展現強大壓制力（OPS.981），但面對右投則明顯吃力（OPS.619），且客場表現（OPS.842）遠優於洋基球場（OPS.606）。