運動雲

>

7屆全明星續留條紋軍！　葛斯密特一年約重返洋基再拚一季

▲Paul Goldschmidt。（圖／MLB官網）

▲Paul Goldschmidt。（圖／MLB官網）

記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導，葛斯密特（Paul Goldschmidt）將以一年合約重返紐約洋基，持續效力條紋軍團。

葛斯密特擁有輝煌的15年大聯盟資歷，是聯盟近十多年最具代表性的一壘手之一；他生涯7度入選明星賽，5度奪下銀棒獎，並在一壘位置4度榮獲金手套獎，2022年更勇奪國聯年度最有價值球員殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Baseball-Reference數據，葛斯密特在2025年球季結束時，於現役球員中二壘安打（477支）與打點（1232分）排名第2，全壘打（372支）與得分（1280分）排名第3，安打數（2190支）及野手WAR值（63.8）則排名第4，累積成績依舊名列前茅。

耐戰度也是葛斯密特的一大特色，自2015年起已連續11個賽季未曾進入傷兵名單，上一次缺陣要追溯至2014年因觸身球導致手部骨折；自2015年以來，他累計出賽1611場為大聯盟最多，不過2025年僅出賽145場，為該期間（不含2020年）最少的一季。

自2022年MVP賽季後，葛斯密特的整體表現逐漸下滑。2024年效力聖路易紅雀時，他繳出OPS.716、OPS+100、bWAR1.3的成績，賽季結束後成為自由球員，也象徵著他在紅雀為期6年的生涯正式畫下句點，隨後與洋基簽下一年合約。

來到紐約後，帳面數據與前一年相去不遠，整季OPS.731、OPS+104、bWAR1.2，但實際表現起伏明顯；葛斯密特開季手感火燙，5月底前OPS高達.889，之後卻大幅下滑，剩餘賽程OPS僅.610。

他對左投展現強大壓制力（OPS.981），但面對右投則明顯吃力（OPS.619），且客場表現（OPS.842）遠優於洋基球場（OPS.606）。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

王彥程落選WBC嚇一跳　樂天金鷲球星盛讚台灣很強

王彥程落選WBC嚇一跳　樂天金鷲球星盛讚台灣很強

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

高中木聯／成功商水爆冷擊退黑豹旗亞軍　陳吳帛軒關鍵兩分砲建功

高中木聯／成功商水爆冷擊退黑豹旗亞軍　陳吳帛軒關鍵兩分砲建功

高中木聯／助東體險勝麥寮！曾睿豪有意選秀　教頭點出投球優勢

高中木聯／助東體險勝麥寮！曾睿豪有意選秀　教頭點出投球優勢

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

熱門新聞

首披中華隊戰袍！龍恩征戰WBC　全家將總動員赴東京應援

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

台灣不再是黑馬！韓媒點名「韓國殺手」林昱珉：台灣投手群超硬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1龍恩全家將總動員赴東京應援

2中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

3陳師正看好中華隊投手滿血拚韓國

4休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪

5陳師正揭中華隊WBC調度空間

最新新聞

1阿爾坎塔拉盼以健康迎接新球季

2葛斯密特一年約重返洋基再拚一季

3陳師正揭中華隊WBC調度空間

4柳志炫點名進攻以李政厚為軸心

5休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

【看護變女主人】8億人瑞4兒子現身！　控看護：拿很多房、錢

【開心藏不住】台積電魏哲家來訪，高市早苗"驚掉下巴"成表情包

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366