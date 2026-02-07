游擊先發該選江坤宇還是鄭宗哲？　陳師正給出答案還談1關鍵人物

▲江坤宇參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日開打，中華隊名單年輕化、旅外球員比例偏高引發熱議，球評陳師正接受《ETtoday》訪問時指出，本屆名單在功能性與調度彈性上其實比外界想像更清楚，特別是在內野配置與替補角色運用上，教練團握有相當大的操作空間。

針對外界討論度極高的游擊手人選，包含江坤宇與鄭宗哲是否出現功能重疊的疑問，陳師正直言，「我覺得沒有一定誰會是先發，」他分析，兩人分別為右打與左打，很可能依照對手投手型態、比賽賽況來做安排，而非單一固定人選。

▲鄭宗哲參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）



陳師正強調，江坤宇雖然守位較為單一，但游擊是中線防區中「非常重要、且高度仰賴穩定性」的位置，如果能夠「守完一整場比賽且不需要換人」，反而能讓其他具多守位能力的球員，在其餘內野位置上擁有更高的流通性與調度彈性。

談到另一名關鍵多功能棋子林子偉，陳師正給予高度評價；他指出林子偉不僅具備多守位能力，「甚至可以守到外野」，在短期賽制中，一旦出現傷兵或非預期狀況，其守備彈性將顯得格外重要。

在進攻端的定位上，陳師正認為林子偉的價值更為明確；林子偉憑藉其大聯盟與國際賽經驗，球評看好他在高壓情境下具備穩定輸出的能力，「如果有適時代打的機會，他是可以好好發揮的。」無論是對抗性或球棒控制能力，都足以承擔關鍵打點任務。

▲林子偉參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）



陳師正也補充，相較部分功能性球員需要顧慮換上後的守備對位，林子偉在這方面「不用太擔心」，能讓教練團在臨場調度時更為果斷。

整體而言，陳師正認為，中華隊本屆名單雖然年輕、旅外背景多元，但在角色分工與臨場運用上已展現清楚輪廓，如何在短期賽制中把這些「功能性拼圖」放到最適合的位置，將是中華隊在東京巨蛋分組賽能否拚出線的關鍵。