柳志炫點名進攻以李政厚為軸心　揭韓國隊WBC「突破首輪藍圖」

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽將於台灣時間3月5日至18日登場，韓國棒球委員會6日在首爾市舉行記者會，總教練柳志炫親自說明球隊構想，根據韓媒《OSEN》報導，柳志炫在會中明確點名隊長與主戰游擊手，並完整說明球隊「突破第一輪的設計藍圖」。

柳志炫直言，球隊在攻守配置上的首要課題，是必須清楚界定核心所在，他也宣布由外野手李政厚出任隊長，並強調其角色定位。

柳志炫表示，李政厚將成為包含旅外球員在內、站在球隊最前線的存在，是整支國家隊的中心人物，「球隊不需要猶豫，進攻與運作都會以李政厚為軸心來進行」。

在內野守備方面，柳志炫坦言本屆名單存在不少「變數」，由於原本理想中的人選未能全數到齊，游擊防區將以年輕內野手金周元為主軸，同時也納入備案規劃。

柳志炫說明，為了應付短期賽事的不確定性，球隊已將旅美內野手惠特康（Shay Whitcomb）列入游擊的非常狀況選項，「我們必須在短期決戰中，無論如何都要維持能守住比賽的陣型」。

談到旅外投手的運用，柳志炫指出，鄧寧（Dane Dunning）會以先發、後援兩用的方式來評估使用，而歐布萊恩（Riley O’Brien）則被設定為比賽後段的關鍵牛棚戰力。

至於球隊編成過程，柳志炫也不諱言面臨不少阻礙。原本列入構想的內野手艾德曼（Tommy Edman），已於上季結束後正式表態辭去以WBC韓國代表身分參賽，讓名單規劃受到影響；不過柳志炫強調，教練團仍盡最大努力，將每一個細節推敲到位。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

﻿

