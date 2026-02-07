運動雲

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪7日宣布已從讓渡名單中，認領台灣內野手鄭宗哲，紅襪原本在40人名單上仍有空缺，如今隨著鄭宗哲加入，名單已正式額滿；不過紅襪若要完成本週傳出與內野手法雷法（Isiah Kiner-Falefa）的簽約，仍須再騰出一個名額。

鄭宗哲2025年效力匹茲堡海盜時完成大聯盟初登場，但在7個打席中未能敲出安打；回顧他去年3A表現，整體進攻數據仍有待加強，410個打席僅繳出.207/.305/.267的打擊三圍，包含1轟、12支二壘安打與3支三壘安打。

美媒認為鄭宗哲的價值並不僅止於打擊面。他具備優異的跑壘能力，即便上壘率不高，仍成功跑出20次盜壘；防守方面，他能勝任游擊、二壘與三壘多個位置，鄭宗哲在選球能力上也獲得評價，小聯盟生涯累積12.5%的保送率，展現出不錯的打擊判斷。

紅襪棒球事務總管布瑞斯洛（Craig Breslow）近期多次對外強調，球隊目標之一是「全面提升內野防守穩定度」，鄭宗哲的守備多功能性，正好符合球隊現階段需求。

若能留在大聯盟層級，鄭宗哲被定位為具備實用性的替補人選，能在游擊、二壘或三壘輪替支援，兼具纏鬥打席能力與跑壘速度；若進攻端能有所提升，將有機會在板凳角色中爭取更多出賽機會。

回顧近兩個月的動向，鄭宗哲堪稱今冬大聯盟「讓渡轉盤」的代表人物；他在美國時間去年12月19日遭海盜指定讓渡，1月7日被光芒撿走後，隨即於1月12日再度被DFA；1月16日轉至大都會隊，1月21日再次遭DFA；國民於1月29日將他納入體系，隨後又因名單調整再度被移出。

鄭宗哲如今再落腳紅襪，報導最後提及，紅襪目前仍積極尋覓一名右打外野手，以及另一名內野戰力，即便已和法雷法達成共識，仍不排除再度補強；一旦紅襪在相關位置簽下資深球員，鄭宗哲恐怕又將面臨再次被指定讓渡的處境，未來動向仍需持續觀察。

