高中木聯／成功商水爆冷擊退黑豹旗亞軍　陳吳帛軒關鍵兩分砲建功

「能打敗黑豹旗亞軍羅東高工，我也覺得不可思議！感謝選手沒有放棄！」成功商水總教練吳兆祥賽後難掩激動之情。高中木棒聯賽第二階段今天（6日）開打，成功商水在首戰一路追分，5局下靠著陳吳帛軒轟出兩分砲逆轉戰局，最終以9比8險勝羅東高工，搶下開門紅。

成功商水在第一階段以分組第四名、吊車尾晉級，進入第二階段首戰便遭遇黑豹旗亞軍羅東高工。比賽前半段由羅工掌握節奏，4局上打完仍以7比3領先，不過成功商水展現韌性，4局下靠著5支安打一口氣追回4分，將比數扳成7比7平手。

關鍵5局下，1出局後張星杰敲出安打上壘，隨後陳吳帛軒相中第二球，掃出中外野全壘打牆，兩分砲一棒超前比分。6局上，成功商水再將主力投手黃威杰調上投手丘，雖被羅工追回1分，但成功守住領先優勢，未再讓對手扭轉戰局。

此役第七棒陳吳帛軒轟出高中生涯首支全壘打，成為勝負分水嶺。吳兆祥表示，陳吳帛軒身材粗壯、揮棒力量佳，但國中出賽經驗較少，高中階段打擊逐漸進步。第一階段他狀況不理想，僅靠高飛犧牲打貢獻1分打點，回去後特別針對打擊觀念進行修正。

吳兆祥透露，當時陳吳帛軒第一球揮空，研判對方下一球會投進好球帶，因此下達打帶跑戰術，結果一棒建功，「他自己也很興奮，畢竟悶很久了。」

談到比賽後段調度，吳兆祥指出，在取得領先後便換上黃威杰關門，雖然一開始出現保送，也被追回1分，過程相當驚險，但所幸順利守成。他也坦言，球隊是在第一階段最後一場擊敗花蓮體中才驚險晉級，沒想到第二階段首戰就能拿下勝利。

「今天高興就好，還要再拿一勝才比較穩。」吳兆祥說，雖然晉級機會提高，但仍擔心戰績互咬，希望這場勝利能成為選手成長的養分。

此外，吳兆祥也提到，此次報名16人名單中，有兩名傷兵狀況已接近恢復，期待能為球隊戰力帶來補強，接下來將一步步來，目標是力拚晉級第三階段。