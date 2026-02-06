高中木聯／助東體險勝麥寮！曾睿豪有意選秀　教頭點出投球優勢

▲曾睿豪回穩PK守成有意選秀。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

7局下遭到麥寮高中兩分砲追平戰局，台東體中並未因此動搖，鏖戰至延長賽後不再讓勝利溜走，在曾睿豪後援回穩帶領下，以7比6險勝麥寮高中，於高中木棒聯賽第二階段旗開得勝。

比賽因雨延後半小時開打，兩隊今天（6日）在第二階段首戰即上演激戰。台東體中2局上把握麥寮投手與守備出現瑕疵，雖未敲出安打，仍攻下3分；麥寮則在2局下靠著馬古雲的二壘安打追回2分。7局上，東體再靠楊益的二壘安打清壘，一口氣送回3分，將領先優勢擴大。

不過麥寮高中並未輕言放棄，7局下展開絕地反攻。林彥凱敲出安打先追回2分，台東體中隨即換上王牌投手曾睿豪登板救火，未料陳冠樺隨後轟出右外野兩分砲，這支生涯首發全壘打一棒追平比數，將戰線逼進延長賽「突破僵局制」。

延長賽8局上，台東體中藉由對方失誤攻下關鍵1分；8局下麥寮則無功而返，最終以1分之差吞下敗仗。

台東體中總教練陳峰岳賽後表示，兩隊實力相近，7局上取得領先後，7局下遇到危機，當然會換上狀況最好的投手曾睿豪，「沒想到被打全壘打，那球位置有點高。」他也提到，進入延長賽後不斷鼓勵曾睿豪歸零心態，不要受到影響，把平時訓練的內容發揮出來。

高三的曾睿豪此役後援1.2局失1分，拿下勝投。他坦言，這是生涯首次被敲出全壘打，「球被打出去的時候很驚訝，那一球投到紅中。」進入延長賽後，他告訴自己把該做的事情做好，並對守下比賽抱持信心。

曾睿豪有意投入中職選秀，陳峰岳指出，他是一名態度認真的選手，同時也是球隊副隊長，身材條件雖不算突出，但控球能力佳，直球轉速可達2400轉。下學期還有選拔賽，屆時將再觀察他的表現再做決定。

曾睿豪則表示，自己的優勢在於心理素質佳、心態成熟，敢於和打者正面對決，高二下學期開始投出成績後，便萌生投入選秀的想法，並以此作為持續努力的目標。