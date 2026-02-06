不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

▲▼台灣戰將孫易磊(左)、林昱珉(右)。（圖／記者李毓康攝）



2026第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日開打，中華隊被分在東京巨蛋舉行的C組，首戰就將對上澳洲；面對同組日本、南韓等強權，中華隊本屆30人名單旅外比例偏高、陣容年輕化成為焦點，球評陳師正接受《ETtoday》訪問時指出，這批選手「天賦與能力非常好」，也看得出球員對國家隊的企圖心。

談到名單僅少數為純中職體系出身、旅外資歷球員佔多數的結構，陳師正認為，這反而反映中華隊人才庫的世代更迭與深度，「這次的選手都非常年輕，都是他們這個世代能力跟天賦非常好的選手，也展現了積極參賽的企圖心。」

他以投手林維恩、孫易磊為例指出，這批球員從U18起就常在國際賽繳出好表現，而從12強、資格賽一路延續到本屆名單，也能看到部分球員持續參與、同時名單仍做出幅度不小的調整，「我覺得他們是在當下這個階段，教練團去跟國外球隊溝通後，以現在的能力組成實力最強的一支球隊參賽。」

C組對戰順序上，中華隊首戰澳洲，接著還要依序面對日本、捷克、南韓；陳師正直言，日本戰「不用特別想說要集中火力」，教練團主戰力應更著重其他3場，尤其「最大的對手應該還是在韓國那邊。」

他分析，澳洲過往並不好打，陣中也常有美職體系球員，因此像徐若熙、古林睿煬等具壓制力的先發投手如何調度，會牽動整個分組賽走向；但陳師正球評更強調，最重要是「讓所有狀況好的投手維持在滿血狀態拚（對韓國）那一場，去壓制他們的打線。」

至於是否可能讓徐若熙、古林睿煬先丟澳洲，再因投球數限制於後段賽事回鍋，陳師正回應「對，有可能到後面再出來」，同時也提醒，中華隊在備戰上必須設想「奇兵」，既能讓對手難以預判，又具備壓制力，才能在短期賽制搶到優勢。

WBC投手使用限制方面，大會規定分組賽單場最多65球、8強80球、4強與冠軍戰95球，但若投手在達到上限時仍在同一打席，可為完成該打席而超過限制；休息規定則包含單場50球以上至少休4天、30球以上至少休1天，以及連兩天出賽需再休1天等。

至於兩位具美職體系角色的球員費爾柴德（Stuart Fairchild）與龍恩（Jonathon Long），陳師正球評認為，教練團可用既有的進階數據與特性來安排打線，讓火力最大化。

隨後陳師正也點出這類長期面對大聯盟等級高球速投手的經驗，對年輕隊友是一種加乘，「可以給予中職或小聯盟年輕球員經驗灌輸，告訴學弟碰到99、100英里火球時該如何周旋。」在短期賽制、投手球數受限且對手情報充足的前提下，這種「實戰經驗傳承」可能成為中華隊在東京巨蛋拚出線的重要細節。