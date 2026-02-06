WBC台灣戰力被看衰？資深球評張致平點名「首要敵人」

記者黃楷元／台北報導

世界棒球經典賽 (WBC) 即將於三月開打，中華隊30人正選名單出爐後，被外媒和國際賭盤評價為「戰力不足」，在全部20支球隊中僅排第18名。資深球評張致平接受ETtoday專訪，針對中華隊的國際評價與突圍策略，提出深入分析。

20隊排18 台灣戰力被外媒看衰？

針對外媒和賭盤的評價，張致平認為，這並非刻意看衰，而是因為WBC是由美國職棒大聯盟 (MLB) 主導的賽事，從「世界視野」來看，認定球隊強度的標準就會跟「血統」息息相關，也就是隊伍中有多少MLB球員、既有成績為何。

相比日本隊擁有9位大聯盟資歷球員，包含道奇雙王牌大谷翔平與山本由伸，韓國隊有6位，甚至澳洲與捷克都有大聯盟成員，台灣缺乏現役大聯盟球星是不爭的事實。張致平舉例，本屆海報放入林子偉，就是因為他在紅襪隊拿過冠軍戒指，是MLB認得的面孔。

雖然國際評比不見得在前段班，但張致平直言，中華隊近年的強項是「團體作戰」。無論是投手、內外野手、還是捕手，都已經是能夠徵召的最強陣容。有旅外小將、也有中職好手，戰力整合沒有問題。張致平強調，這屆台灣的名單已是一時之選，關鍵在於「情蒐」與「投手調度」。

張致平強調，WBC是「精銳盡出」的最高殿堂，台灣隊若要突圍，必須靠精準的「情蒐」。他透露，在中華職棒會長蔡其昌與運動部支援下，這次投入了龐大費用提升情蒐，這對於教練團「知人善用」與關鍵時刻的決策至關重要。他特別點名 12 強賽時林家正的配球與安撫功力，讓球員能發揮最強武器，這就是情蒐與團隊默契的展現 。

首戰對澳不能輸！對韓一戰是晉級關鍵

對於賽程安排，張致平提出明確戰略：「開幕賽一定要贏」。他提醒，首場對澳洲是士氣與情緒的「定錨」之戰，這戰拿出好表現，才能奠定後面的基礎，所以必須派出最強先發投手，確保氣勢不崩盤。

日本實力明顯較其他各隊強勁，張致平建議，雖然可以在投手調度上做一些彈性安排，但打線應該善用機會調整感覺，避免心態的波動。而若要列出本屆預賽的「首要敵人」，張致平則認為非韓國隊莫屬。

張致平指出，韓國媒體已將林昱珉視為莫大威脅，而台灣投手戰力，除了「玉米」林昱珉外，還有古林睿煬、孫易磊、林維恩等優質投手，可靈活運用「雙先發」戰術與球數限制規則，與韓國實力呈現五五波。投手調度的時機掌握，將成為兩隊的勝負關鍵。

「不需要過度預期，但心態上不能輸。」張致平信心喊話，只要投手調度能像 12 強一樣精準，並靠著情蒐優勢減少先發投手的消耗，台灣隊進軍八強的贏面依然很大。

