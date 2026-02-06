運動雲

>

WBC台灣戰力被看衰？資深球評張致平點名「首要敵人」

記者黃楷元／台北報導

世界棒球經典賽 (WBC) 即將於三月開打，中華隊30人正選名單出爐後，被外媒和國際賭盤評價為「戰力不足」，在全部20支球隊中僅排第18名。資深球評張致平接受ETtoday專訪，針對中華隊的國際評價與突圍策略，提出深入分析。

20隊排18 台灣戰力被外媒看衰？

針對外媒和賭盤的評價，張致平認為，這並非刻意看衰，而是因為WBC是由美國職棒大聯盟 (MLB) 主導的賽事，從「世界視野」來看，認定球隊強度的標準就會跟「血統」息息相關，也就是隊伍中有多少MLB球員、既有成績為何。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相比日本隊擁有9位大聯盟資歷球員，包含道奇雙王牌大谷翔平與山本由伸，韓國隊有6位，甚至澳洲與捷克都有大聯盟成員，台灣缺乏現役大聯盟球星是不爭的事實。張致平舉例，本屆海報放入林子偉，就是因為他在紅襪隊拿過冠軍戒指，是MLB認得的面孔。

雖然國際評比不見得在前段班，但張致平直言，中華隊近年的強項是「團體作戰」。無論是投手、內外野手、還是捕手，都已經是能夠徵召的最強陣容。有旅外小將、也有中職好手，戰力整合沒有問題。張致平強調，這屆台灣的名單已是一時之選，關鍵在於「情蒐」與「投手調度」。

張致平強調，WBC是「精銳盡出」的最高殿堂，台灣隊若要突圍，必須靠精準的「情蒐」。他透露，在中華職棒會長蔡其昌與運動部支援下，這次投入了龐大費用提升情蒐，這對於教練團「知人善用」與關鍵時刻的決策至關重要。他特別點名 12 強賽時林家正的配球與安撫功力，讓球員能發揮最強武器，這就是情蒐與團隊默契的展現 。

▲林家正參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

▲林家正參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

首戰對澳不能輸！對韓一戰是晉級關鍵

對於賽程安排，張致平提出明確戰略：「開幕賽一定要贏」。他提醒，首場對澳洲是士氣與情緒的「定錨」之戰，這戰拿出好表現，才能奠定後面的基礎，所以必須派出最強先發投手，確保氣勢不崩盤。

日本實力明顯較其他各隊強勁，張致平建議，雖然可以在投手調度上做一些彈性安排，但打線應該善用機會調整感覺，避免心態的波動。而若要列出本屆預賽的「首要敵人」，張致平則認為非韓國隊莫屬。

張致平指出，韓國媒體已將林昱珉視為莫大威脅，而台灣投手戰力，除了「玉米」林昱珉外，還有古林睿煬、孫易磊、林維恩等優質投手，可靈活運用「雙先發」戰術與球數限制規則，與韓國實力呈現五五波。投手調度的時機掌握，將成為兩隊的勝負關鍵。

「不需要過度預期，但心態上不能輸。」張致平信心喊話，只要投手調度能像 12 強一樣精準，並靠著情蒐優勢減少先發投手的消耗，台灣隊進軍八強的贏面依然很大。

▲資深球評張致平。（圖／記者黃楷元攝）

▲資深球評張致平。（圖／記者黃楷元攝）

關鍵字： WBC中華隊台灣隊世界棒球經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

【驚悚瞬間】台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」！　人遭夾險成「肉餅」

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國

5湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

最新新聞

1台幣30元看超級盃　串流平台推親民價

2唐西奇又傷　湖人里夫斯砍35分領勝

3吃貨路跑「1km1補給」　國宴鵝48家美食上陣

4

5沙子宸入選經典賽　彰化鄉親直呼驕傲單

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366