運動雲

>

古林睿煬讚郭彬「天才型投手」　WBC預約台韓對決戲碼？

▲古林睿煬、郭彬。（圖／古林睿煬IG）

▲古林睿煬、郭彬。（圖／古林睿煬IG）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽名單出爐，古林睿煬、郭彬分別入選中華隊與韓國隊，兩人在國際賽「不打不相識」，如今又將在WBC同場競逐，預約可能上演正面對決。

郭彬日前接受《SBS》電視台訪問時回憶兩人結緣過程笑說，自己是用「一直鬧他」的方式拉近距離。「我就是一直（在選手村遇到的時候）問他：你不是王牌嗎？大概就用這種方式一直問，然後就變熟了。」古林睿煬也回憶，當時互換IG後就經常聯絡，之後在12強賽又再度碰面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古林日前集訓受訪時也談到郭彬，他透露，「因為12強賽的時候，我帶他在台灣到處觀光；他也邀請我去韓國時，讓他招待一下。」因此促成休季期間古林睿煬赴韓旅遊，並抽空和郭彬一起訓練，兩人還相約吃燒肉。

談到郭彬的自主訓練，古林睿煬觀察後直言：「他其實是滿天才型的選手，他可以自己做出他想要的投球動作，所以我就覺得好像沒什麼好問的，他就是天才啊。」兩人當時也互相鼓勵，一起加油備戰。

至於WBC若有機會對決，郭彬當時也在受訪時喊話：「我唯一的海外朋友，古林！來吧，試一次，看看誰更能代表國家、誰投得更好，但我們真的想贏，一定要！」

最終確定入選後，郭彬也透過球團表示：「感謝柳志炫總教練與教練團信任並選拔我。既然相信我，我會在不受傷的前提下，為了大韓民國毫無遺憾地投球。」這段跨國「兄弟情誼」是否會在WBC舞台上演對決戲碼，也成為球迷關注焦點。

關鍵字： 標籤:古林睿煬郭彬WBC中華隊韓國隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

當攝影師在台上　看起來比藝人還忙

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國

5湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

最新新聞

1向球迷喊話　海神唐維傑：拚勁是我的DNA

2WBC對決？古林睿煬讚郭彬天才型

3TPBL宣布與籃協合作　5裁判加入執法

4旅日林安可入選：想打出最好成績

5日職球星意外王彥程未進名單　讚經典賽台灣隊很強

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366