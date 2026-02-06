古林睿煬讚郭彬「天才型投手」　WBC預約台韓對決戲碼？

▲古林睿煬、郭彬。（圖／古林睿煬IG）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽名單出爐，古林睿煬、郭彬分別入選中華隊與韓國隊，兩人在國際賽「不打不相識」，如今又將在WBC同場競逐，預約可能上演正面對決。

郭彬日前接受《SBS》電視台訪問時回憶兩人結緣過程笑說，自己是用「一直鬧他」的方式拉近距離。「我就是一直（在選手村遇到的時候）問他：你不是王牌嗎？大概就用這種方式一直問，然後就變熟了。」古林睿煬也回憶，當時互換IG後就經常聯絡，之後在12強賽又再度碰面。

古林日前集訓受訪時也談到郭彬，他透露，「因為12強賽的時候，我帶他在台灣到處觀光；他也邀請我去韓國時，讓他招待一下。」因此促成休季期間古林睿煬赴韓旅遊，並抽空和郭彬一起訓練，兩人還相約吃燒肉。

談到郭彬的自主訓練，古林睿煬觀察後直言：「他其實是滿天才型的選手，他可以自己做出他想要的投球動作，所以我就覺得好像沒什麼好問的，他就是天才啊。」兩人當時也互相鼓勵，一起加油備戰。

至於WBC若有機會對決，郭彬當時也在受訪時喊話：「我唯一的海外朋友，古林！來吧，試一次，看看誰更能代表國家、誰投得更好，但我們真的想贏，一定要！」

最終確定入選後，郭彬也透過球團表示：「感謝柳志炫總教練與教練團信任並選拔我。既然相信我，我會在不受傷的前提下，為了大韓民國毫無遺憾地投球。」這段跨國「兄弟情誼」是否會在WBC舞台上演對決戲碼，也成為球迷關注焦點。