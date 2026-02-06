運動雲

非科班一路拚進美國職棒！沙子宸入選經典賽...彰化鄉親直呼驕傲

▲▼ 沙子宸。（圖／3張個人照由源啟程國際運動行銷提供。縣府提供）

▲▼來自彰化藝術高中的旅美投手沙子宸入選WBC中華隊球員名單。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單今（6）日正式出爐，來自彰化藝術高中的旅美投手沙子宸驚喜入選，年僅21歲的他成為陣中最年輕的投手之一。這位被球迷暱稱為「大沙」的彰化子弟，憑著非科班出身卻一路拚進美國職棒的勵志故事，不僅被縣長王惠美盛讚「彰化之光」，更讓家鄉球迷為之沸騰，直呼「彰化的驕傲」。

縣府表示，沙子宸的棒球路與眾不同。他並非從小接受科班訓練，直到進入彰化藝術高中體育班，才開始系統化學習棒球。憑藉著190公分的身高優勢、超過150公里的火球，以及高度自律的態度，他僅花四年時間，就從青澀新手躍升為旅美新星，並獲得奧克蘭運動家隊簽約培育，創下台灣「最淺球齡旅美」的驚人紀錄。

▲▼ 沙子宸。（圖／3張個人照由源啟程國際運動行銷提供。縣府提供）

去年在WBC資格賽對戰南非一役，沙子宸首次身披國家隊戰袍先發，主投2.2局無安打、無失分，表現穩健沉着，完全看不出是國際賽菜鳥。他的出色發揮，不僅讓教練團印象深刻，也讓球迷對這位少年強投在經典賽的表現充滿期待。

縣府指出，沙子宸的成功，也映照出彰化藝術高中棒球隊的成長。球隊近年戰績持續突破，不僅兩度闖進黑豹旗八強，今年更在貝比魯斯青棒錦標賽奪下隊史最佳季軍。沙子宸赴美前曾特地返校感謝母校，並鼓勵學弟妹：「走出校園，世界很大！」他的身影，成為學弟們最真實的追夢榜樣。

▲▼ 沙子宸。（圖／3張個人照由源啟程國際運動行銷提供。縣府提供）

▲▼來自彰化藝術高中的旅美投手沙子宸入選WBC中華隊球員名單。（圖／源啟程國際運動行銷提供，以下同）

為持續培育在地人才，彰化縣政府已投入3.39億元推動「八卦山棒球場升級改造工程」，全面提升訓練與賽事品質。縣長王惠美強調，沙子宸的故事證明，只要肯努力、不怕挑戰，彰化孩子也能站上世界舞台，縣府強調，將繼續支持基層棒球，讓更多潛力好手有機會發光發熱。為台灣而戰，也讓世界看見彰化培育的體育能量！

▲▼ 沙子宸。（圖／3張個人照由源啟程國際運動行銷提供。縣府提供）

▲▼來自彰化藝術高中的旅美投手沙子宸入選WBC中華隊球員名單。（圖／源啟程國際運動行銷提供）

▲▼ 沙子宸。（圖／3張個人照由源啟程國際運動行銷提供。縣府提供）

