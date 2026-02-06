旅日林安可入選中華隊受日媒關注　全力備戰「為球隊打出好成績」

▲林安可。（圖／截自埼玉西武獅官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽各國30人名單6日出爐，旅日野手也傳來好消息。據日媒《Sponichi Annex》報導，效力日職西武獅的林安可入選中華隊，他受訪時直呼很開心，「被選上真的非常高興，我想全力把自己的準備做好。」也展現投入國際賽的企圖心。

報導指出，林安可同日在南鄉春訓參與Live BP（實戰形式打擊練習），與入選「侍JAPAN」支援名單的投手隅田對決，首球直球就折斷球棒。不過他坦言目前仍在調整中，「第一次在春訓看到真正的活球，也感覺自己還沒準備好，但會持續調整，讓自己能夠越來越適應。」他也強調會把狀況拉到最好，替球隊做出貢獻。

林安可在2024年12強賽超級循環賽曾對日本隊開轟，被日本視為難纏對手之一，也被看好是中華隊第4棒候補。他表示，希望把身體狀況整到最佳，替球隊留下最好的成績，「我想把自己的狀態調整到最好，為了球隊繳出最好的成績。」

此外，日媒也整理西武本次「輸出」情況，除了林安可以中華隊身份出戰，西武投手BO TAKAHASHI則入選巴西隊；而曾效力西武至前年、目前效力台鋼雄鷹的吳念庭同樣進入中華隊名單。西武隊方面，日本代表隊則有投手平良海馬、內野手源田壯亮入選。