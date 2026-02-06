運動雲

>

旅日林安可入選中華隊受日媒關注　全力備戰「為球隊打出好成績」

▲林安可。（圖／截自埼玉西武獅官方IG）

▲林安可。（圖／截自埼玉西武獅官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽各國30人名單6日出爐，旅日野手也傳來好消息。據日媒《Sponichi Annex》報導，效力日職西武獅的林安可入選中華隊，他受訪時直呼很開心，「被選上真的非常高興，我想全力把自己的準備做好。」也展現投入國際賽的企圖心。

報導指出，林安可同日在南鄉春訓參與Live BP（實戰形式打擊練習），與入選「侍JAPAN」支援名單的投手隅田對決，首球直球就折斷球棒。不過他坦言目前仍在調整中，「第一次在春訓看到真正的活球，也感覺自己還沒準備好，但會持續調整，讓自己能夠越來越適應。」他也強調會把狀況拉到最好，替球隊做出貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林安可在2024年12強賽超級循環賽曾對日本隊開轟，被日本視為難纏對手之一，也被看好是中華隊第4棒候補。他表示，希望把身體狀況整到最佳，替球隊留下最好的成績，「我想把自己的狀態調整到最好，為了球隊繳出最好的成績。」

此外，日媒也整理西武本次「輸出」情況，除了林安可以中華隊身份出戰，西武投手BO TAKAHASHI則入選巴西隊；而曾效力西武至前年、目前效力台鋼雄鷹的吳念庭同樣進入中華隊名單。西武隊方面，日本代表隊則有投手平良海馬、內野手源田壯亮入選。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國

5湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

最新新聞

1向球迷喊話　海神唐維傑：拚勁是我的DNA

2WBC對決？古林睿煬讚郭彬天才型

3TPBL宣布與籃協合作　5裁判加入執法

4旅日林安可入選：想打出最好成績

5日職球星意外王彥程未進名單　讚經典賽台灣隊很強

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366