運動雲

>

「咖哩大神」柯瑞持續缺陣不怕　勇士奇兵斯賓塞領軍14分逆轉勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士6日作客踢館太陽，雖然球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣，勇士也並未在球員交易截止日前，將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）納入陣中。但今日灣區軍團表現夠爭氣，克服最多14分落後不利局面，在斯賓塞（Pat Spencer）砍下全隊最高20分外帶6籃板、4助攻、2抄截優質表現下，勇士最終101比97逆轉拿下勝利。

賽前處於2連敗低谷的勇士，今日和太陽一路呈現拉鋸激戰，但勇士在斯賓塞扛起重任下，半場打完暫時以59比55小幅領先。

但地主太陽第3節開始反撲，在「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）領軍下逆轉超前，末節甚至一度手握多達14分大幅領先，眼看就要收下主場勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到勇士展現韌性，連續三分球命中追近比分，加上梅爾頓（De'Anthony Melton）關鍵上籃扳平戰局，太陽最後關頭遭勇士死守，布魯克斯勉強外線出手不進後，讓梅爾頓快攻上籃得手，勇士最終奇蹟逆轉勝。

勇士此戰以斯賓塞三分球10投6中拿下20分最高，桑托斯（Gui Santos）進帳18分。太陽方面則以布魯克斯的24分、6籃板最為出色。

▲斯賓塞砍進6顆三分球進帳20分，幫助勇士完成逆轉勝。（圖／路透）

▲斯賓塞砍進6顆三分球進帳20分，幫助勇士完成逆轉勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士斯賓塞太陽布魯克斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

真的是馬爾他巨獸　洋基工程宣布德古拉加盟

真的是馬爾他巨獸　洋基工程宣布德古拉加盟

追平喬丹！旗子哥寫神紀錄　弗拉格苦情飆32分獨行俠吞6連敗

追平喬丹！旗子哥寫神紀錄　弗拉格苦情飆32分獨行俠吞6連敗

最強黃蜂！睽違28年8連勝　最強新秀神射庫普尼爾轟24分宰火箭

最強黃蜂！睽違28年8連勝　最強新秀神射庫普尼爾轟24分宰火箭

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

陳庭妮女力領軍　ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林

陳庭妮女力領軍　ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林

快訊／開季8連敗洋基工程新洋將曝光　PLG官網爆料是巨獸德古拉

快訊／開季8連敗洋基工程新洋將曝光　PLG官網爆料是巨獸德古拉

賣不掉！灰熊想交易莫蘭特卻沒人要　美媒爆料：無球隊提認真報價

賣不掉！灰熊想交易莫蘭特卻沒人要　美媒爆料：無球隊提認真報價

快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

【這拉花太母湯】女店員學咖啡拉花想畫愛心　成品一出全場爆笑

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國

5湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

最新新聞

1向球迷喊話　海神唐維傑：拚勁是我的DNA

2WBC對決？古林睿煬讚郭彬天才型

3TPBL宣布與籃協合作　5裁判加入執法

4旅日林安可入選：想打出最好成績

5日職球星意外王彥程未進名單　讚經典賽台灣隊很強

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366