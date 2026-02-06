「咖哩大神」柯瑞持續缺陣不怕　勇士奇兵斯賓塞領軍14分逆轉勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士6日作客踢館太陽，雖然球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣，勇士也並未在球員交易截止日前，將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）納入陣中。但今日灣區軍團表現夠爭氣，克服最多14分落後不利局面，在斯賓塞（Pat Spencer）砍下全隊最高20分外帶6籃板、4助攻、2抄截優質表現下，勇士最終101比97逆轉拿下勝利。

賽前處於2連敗低谷的勇士，今日和太陽一路呈現拉鋸激戰，但勇士在斯賓塞扛起重任下，半場打完暫時以59比55小幅領先。

但地主太陽第3節開始反撲，在「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）領軍下逆轉超前，末節甚至一度手握多達14分大幅領先，眼看就要收下主場勝利。

沒想到勇士展現韌性，連續三分球命中追近比分，加上梅爾頓（De'Anthony Melton）關鍵上籃扳平戰局，太陽最後關頭遭勇士死守，布魯克斯勉強外線出手不進後，讓梅爾頓快攻上籃得手，勇士最終奇蹟逆轉勝。

勇士此戰以斯賓塞三分球10投6中拿下20分最高，桑托斯（Gui Santos）進帳18分。太陽方面則以布魯克斯的24分、6籃板最為出色。

▲斯賓塞砍進6顆三分球進帳20分，幫助勇士完成逆轉勝。（圖／路透）