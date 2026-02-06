洋基公布2026春訓邀請名單　頭號新秀隆巴德二世成最大焦點

▲George Lombard Jr.。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基6日公布2026年春訓非40人名單邀請名單，頭號新秀隆巴德二世（George Lombard Jr.）成為最大焦點，這名 20歲內野新星去年首次參與大聯盟春訓便展現出色的運動能力與成熟度，如今再度獲得球團青睞，備受期待。

根據MLB Pipeline評比，隆巴德二世不僅是洋基農場排名第1的新秀，也高居全聯盟新秀總排名第32名；他領銜洋基本次27名非名單邀請球員名單，向春訓營報到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隆巴德二世上季在高階1A與2A合計出賽132場，繳出打擊率.235、上壘率.367、長打率.381 的成績，敲出32支二壘安打、9支全壘打，貢獻49分打點，選到87次保送，並有35次盜壘；他是洋基在2023年MLB選秀會首輪指名的重點培育對象。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）日前受訪時表示：「隆巴德仍在養成階段，但他的進步幅度非常大，天賦與比賽感覺都令人興奮；目前他的守備能力已經超前打擊，如果只看防守，他現在就能站上大聯盟，不過打擊仍在持續雕琢中。」

▲拉葛蘭奇（Carlos Lagrange）。（圖／大聯盟官網）



除隆巴德二世外，洋基本次春訓也邀請多名高排名投手新秀，包括農場第2右投拉格蘭奇（Carlos Lagrange）、第6名右投赫斯（Ben Hess）、第11名右投貝克（Brendan Beck），以及第13名左投卡爾（Kyle Carr），顯示球團對年輕投手戰力的高度重視。

洋基非名單邀請球員依位置如下：

投手（14 人）：

阿里亞斯（Michael Arias）、貝克、卡爾、柯恩（Harrison Cohen）、柯爾曼（Carson Coleman）、柯爾曼（Dylan Coleman）、柯尼爾（Alexander Cornielle）、克魯茲（Yovanny Cruz）、費洛斯（Drake Fellows）、漢納（Bradley Hanner）、赫斯、克洛芬斯坦（Adam Kloffenstein）、拉格蘭奇、麥克葛瑞格（Travis MacGregor）

捕手（4 人）：

古鐵雷斯（Abrahan Gutierrez）、亨利（Payton Henry）、帕瑪（Miguel Palma）、桑切斯（Ali Sanchez）

內野手（4 人）：

德容（Paul DeJong）、隆巴德二世、歐內拉斯（Jonathan Ornelas）、蕭特（Zack Short）

外野手（2人）：

柯羅納（Kenedy Corona）、艾利斯（Duke Ellis）

內野手、外野手混合3人：布朗（Seth Brown）、盧西亞諾（Marco Luciano）、馬丁尼茲二世（Ernesto Martinez Jr.）