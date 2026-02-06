台灣首戰搶勝！澳洲「抗癌鬥士」缺席WBC但擁7左投　考驗打線應變

▲澳洲隊7左投。（圖／截自澳洲隊臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽各國30人名單6日出爐，中華隊分在C組，除了日本、韓國兩大勁敵外，澳洲、捷克被視為「想拚晉級一定要拿下」的關鍵對手。值得注意的是，先前澳洲曾傳出「抗癌鬥士」罕德瑞克斯（Liam Hendriks）可能投入WBC，但最終公布名單並未見其名。

中華隊預賽賽3月5日開打、首戰就碰澳洲，外界普遍認為這場是「非贏不可」的開局戰。澳洲隊這次最大特色在投手配置：15名投手中竟有7名左投，對戰策略與臨場適應將是關鍵。

澳洲打線方面同樣有看頭，名單中包含兩位美職小聯盟好手。守護者潛力新秀巴札納（Travis Bazzana）2025年在新人聯盟一路打到2A、3A，合計18場就轟出9發全壘打、攻擊指數.813。

投手端旅韓左投威爾斯（Lachlan Wells），他效力韓職LG雙子，上季先發4場共投20局、防禦率3.15，送出16K、6次保送，具備一定壓制力，有機會在WBC扛先發。加上203公分的肯尼迪（Jon Kennedy）、196公分的歐洛克林（Jack O’Loughlin）、193公分的湯森（Blake Townsend）等高大型左投在列，澳洲「左投海」如何輪番上陣，將考驗中華隊打線拆解能力。

至於捷克隊同樣不是好惹角色，30人名單中「捷克賈吉」克魯普（Marek Chlup）入列最受矚目。他曾在上一屆經典賽從日本強投佐佐木朗希手中敲出二壘安打，之後加入讀賣巨人，近期轉戰墨西哥聯盟。身高193公分、體重99公斤的他力量條件突出，中華隊若想在C組突圍，除了先把澳洲、捷克兩戰拿下。