追平喬丹！旗子哥寫神紀錄　弗拉格苦情飆32分獨行俠吞6連敗

記者杜奕君／綜合報導

「旗子哥」再度擦亮本季最強新秀招牌！達拉斯獨行俠選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）今日在主場迎戰聖安東尼奧馬刺之役，全場狂飆32分、6籃板、4助攻、2抄截、3阻攻，成為史上第5位能夠連續4戰個人得分突破30分大關的新秀。只可惜弗拉格的好表現仍不敵黑衫軍猛烈攻勢，獨行俠最終以123比135輸球，慘吞6連敗。

馬刺與獨行俠今日上演「德州內戰」，黑衫軍「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場就獨拿20分帶動下，率領馬刺半場打完以74比63取得雙位數領先。

下半場開打後，弗拉格展現捍衛主場決心，連續強勢搶分，一度在末節幫助獨行俠追到僅剩1分落後，不過馬刺卡索（Stephon Castle）關鍵三分冷箭建功，最終仍幫助馬刺以12分之差贏球。

馬刺此戰以溫班亞瑪砍下29分、11籃板、6助攻、2抄截、3阻攻表現最佳，團隊命中率高達50.5%，全場共7人得分達雙位數。

吞下6連敗的獨行俠方面，弗拉格拿下32分、6籃板、4助攻、2抄截、3阻攻全面數據，馬歇爾（Naji Marshall）也有32分、6籃板、3助攻貢獻。

值得一提的是，弗拉格也成為NBA與ABA在1976-77賽季正式合併後，史上第5位能夠連4戰拿下30分的新秀，過去僅有「籃球之神」（Michael Jordan）、金恩（Bernard King）、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）和現役鳳凰城太陽砍將格林（Jalen Green）曾達成此紀錄。

▲獨行俠弗拉格單場猛砍32分，追平「籃球之神」喬丹紀錄。（圖／路透）