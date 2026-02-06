運動雲

>

最強黃蜂！睽違28年8連勝　最強新秀神射庫普尼爾轟24分宰火箭

記者杜奕君／綜合報導

全NBA當前最火燙的夏洛特黃蜂，6日作客交手休士頓火箭，黃蜂全隊氣勢如虹，新秀神射手庫尼普爾（Kon Knueppel）飆出24分，明星主控「球3弟」博爾（LaMelo Ball）也有20分、6籃板、4助攻攜手領軍，黃蜂109比99贏球，拿下隊史28年以來最佳的「8連勝」。

黃蜂近期狂掃7連勝，期間擊敗包括費城七六人、聖安東尼奧馬刺等頂尖勁旅，整體狀態相當火熱。加上在今日「球員交易截止大限」前，黃蜂又作出多筆交易，換來包括懷特（Coby White）、提爾曼（Xavier Tillman）以及伯蘭漢（Malaki Branham）等即戰力，被看好有機會朝季後賽目標邁進。

此戰客場踢館火箭，黃蜂上半場就憑藉團隊猛烈攻勢取得雙位數領先，火箭即便有「死神」杜蘭特（Kevin Durant）上演飆分秀，但難以招架黃蜂輪番轟炸，最終黃蜂仍以10分之差收勝。黃蜂隊史最長連勝紀錄，則是1997-98賽季的10連勝，本季的黃蜂也將有機會挑戰此紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰黃蜂全場以新秀射手庫尼普爾拿下24分最佳，博爾20分、6籃板、4助攻，布里吉斯（Miles Bridges）則有18分進帳。

輸球的火箭方面，杜蘭特砍下全場最高31分外帶3籃板、5抄截，小史密斯（Jabari Smith Jr.）則有17分、7籃板、2助攻、2阻攻。

▲黃蜂持續火燙表現，擊敗火箭拿下近期8連勝。（圖／路透）

▲黃蜂持續火燙表現，擊敗火箭拿下近期8連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA黃峰8連勝庫普尼爾博爾火箭杜蘭特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

快訊／流浪的領航猿！　4、5月主場將前進台中、新竹再回桃園

地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

陳庭妮女力領軍　ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林

陳庭妮女力領軍　ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林

快訊／開季8連敗洋基工程新洋將曝光　PLG官網爆料是巨獸德古拉

快訊／開季8連敗洋基工程新洋將曝光　PLG官網爆料是巨獸德古拉

賣不掉！灰熊想交易莫蘭特卻沒人要　美媒爆料：無球隊提認真報價

賣不掉！灰熊想交易莫蘭特卻沒人要　美媒爆料：無球隊提認真報價

快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

尼克換來「神偷」艾瓦拉多　塞爾提克、七六人都有交易

尼克換來「神偷」艾瓦拉多　塞爾提克、七六人都有交易

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

公鹿進行交易主角卻不是「字母哥」　與太陽2換2收進長人理查茲

公鹿進行交易主角卻不是「字母哥」　與太陽2換2收進長人理查茲

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國

5湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

最新新聞

1洋基公布2026春訓邀請名單

2台灣首戰搶勝！澳洲左投海7名

3最強旗子哥　弗拉格飆32分平喬丹神紀錄

4WBC中華隊名單僅6人純中職出身

5睽違28年！　黃蜂強勢寫8連勝佳績

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366