最強黃蜂！睽違28年8連勝　最強新秀神射庫普尼爾轟24分宰火箭

記者杜奕君／綜合報導

全NBA當前最火燙的夏洛特黃蜂，6日作客交手休士頓火箭，黃蜂全隊氣勢如虹，新秀神射手庫尼普爾（Kon Knueppel）飆出24分，明星主控「球3弟」博爾（LaMelo Ball）也有20分、6籃板、4助攻攜手領軍，黃蜂109比99贏球，拿下隊史28年以來最佳的「8連勝」。

黃蜂近期狂掃7連勝，期間擊敗包括費城七六人、聖安東尼奧馬刺等頂尖勁旅，整體狀態相當火熱。加上在今日「球員交易截止大限」前，黃蜂又作出多筆交易，換來包括懷特（Coby White）、提爾曼（Xavier Tillman）以及伯蘭漢（Malaki Branham）等即戰力，被看好有機會朝季後賽目標邁進。

此戰客場踢館火箭，黃蜂上半場就憑藉團隊猛烈攻勢取得雙位數領先，火箭即便有「死神」杜蘭特（Kevin Durant）上演飆分秀，但難以招架黃蜂輪番轟炸，最終黃蜂仍以10分之差收勝。黃蜂隊史最長連勝紀錄，則是1997-98賽季的10連勝，本季的黃蜂也將有機會挑戰此紀錄。

此戰黃蜂全場以新秀射手庫尼普爾拿下24分最佳，博爾20分、6籃板、4助攻，布里吉斯（Miles Bridges）則有18分進帳。

輸球的火箭方面，杜蘭特砍下全場最高31分外帶3籃板、5抄截，小史密斯（Jabari Smith Jr.）則有17分、7籃板、2助攻、2阻攻。

▲黃蜂持續火燙表現，擊敗火箭拿下近期8連勝。（圖／路透）