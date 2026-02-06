運動雲

首位非科班出身！沙子宸勵志入選WBC　特殊配色戰靴報喜：日本見

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

▲沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單出爐，旅美投手沙子宸確定入選。他先前在經典賽資格賽對南非先發，最快球速飆破150公里，雖因接球後身體不適、後續又出現抽筋提前退場，仍用2.2局的內容讓人記住他的舞台初登板。他也因此寫下特殊紀錄——以「非科班出身」一路走到旅美、再踏上一級國際賽舞台，成為中華隊史上少見的勵志代表。

值得一提的是，沙子宸在WBC官方名單公布前不久，在社群平台搶先「暴雷」放上戰靴照，並寫下：「很高興能再次披上國家隊戰袍，這次為了國家榮譽我將會全力以赴，大家日本見！！」等同提前宣告自己將再度披上國家隊戰袍，也引發球迷熱議。

沙子宸的成長路徑和一般棒球菁英不同。國小時他曾踢足球，棒球多半仍是興趣；青少棒階段加入的是社團性質球隊，曾想轉入棒球名校卻因名額問題作罷，最後選擇進入彰化藝中才正式投入科班訓練。也因為起步較晚，他靠著身體條件與後天訓練追趕，高中時球速從高一剛入學約123公里，一路提升到畢業前最快147公里，190公分的身材在持續重訓與體能強化後逐步「長」出球速與爆發力。

他在2023年與奧克蘭運動家簽約，正式踏上旅美之路。近兩季在運動家1A層級累積登板與先發經驗，也曾在U23世界盃以後援身份登板，對韓國、尼加拉瓜合計投3.2局、送出4次三振、僅被敲2安且無責失，展現穩定壓制力。到了去年資格賽，他首次站上一級國際賽，面對南非前段連續解決打者，僅以觸身球讓對手上壘，內容亮眼卻可惜因身體狀況提前退場，中華隊也回報並無大礙。

沙子宸對經典賽也持續抱有企圖心。他在休賽季返台調整時曾首度證實收到中華隊徵詢，坦言參賽意願很高，總教練曾豪駒，當時就要他持續好好準備。

在集訓進行期間，他也因球團未放行而先留在台南自主訓練，跟投手教練曾浩哲與江宗澤調整進度，並把訓練狀況回報給教練團，希望節奏一路對準3月。他也曾到國訓中心探班中華隊，盼能盡快融入團隊。

談到最期待的對決，沙子宸過去受訪也直言，若能在WBC登板，他最想面對的就是道奇球星大谷翔平，「大谷吧，一定是大谷。每個人都想跟大谷對決。」他也笑說自己私下甚至加入搶票行列，和弟弟一起在網站搶票卻失敗，「前10分鐘根本進不去，刷了3、40分鐘都沒有成功」，形容跟搶周杰倫演唱會門票一樣難。若沒有入選正式名單也要以球迷身份觀戰，如今自己已經拿下門票，就看家人能否聚首日本應援。

從社區球隊、社團青少棒，到科班磨出球速，再到旅美體系站上一級國際賽舞台，寫下台灣首見紀錄。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

