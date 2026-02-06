WBC中華隊名單掀熱議　旅外球星成主力、僅6人純中職出身

運動雲

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026第6屆世界棒球經典賽將於台灣時間3月5日至18日登場，中華隊30人正式名單稍早透過MLB Network直播公布；名單曝光後，球迷討論焦點也迅速聚集在多名旅外資歷球星背景上。

本屆中華隊被分在C組，將於東京巨蛋迎戰日本、韓國、澳洲與捷克；從名單結構來看，30人之中僅有6人為完全中職體系出身，其餘多數球員皆具備美職或日職歷練。

投手方面共16人入選，名單包括林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、鄭浩均、胡智為、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓與徐若熙。

其中，胡智為曾登上大聯盟舞台，陳柏毓、林昱珉、林維恩、沙子宸與莊陳仲敖則隸屬美職小聯盟體系；張奕、陳冠宇具備日職經驗，古林睿煬、孫易磊、徐若熙與張峻瑋目前旅日發展，鄭浩均則曾赴美職道奇體系磨練。

完全未有旅外資歷、全程在中職體系出身的投手僅剩林詩翔與曾峻岳兩人。

野手名單共14人，包含捕手吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏；內野手鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇；外野手陳傑憲、林安可、陳晨威與費爾柴德（Stuart Fairchild）。

其中張育成、林子偉、費爾柴德皆有美職大聯盟出賽經驗，鄭宗哲（大聯盟生涯7打席）、李灝宇與龍恩則長期在美職小聯盟體系發展；龍恩與費爾柴德同時具備台灣血統，屬於台美混血球員，也成為本屆名單中的話題人物。

日職背景方面，吳念庭曾效力日職，林安可則是中職養成後旅日發展。捕手部分，吉力吉撈．鞏冠與林家正皆有旅美經驗，蔣少宏則為全中職體系。

至於完全未曾旅外的野手，僅有江坤宇、陳晨威、陳傑憲與蔣少宏4人。

面對日本、韓國等傳統強權，中華隊這批結合旅美、旅日與中職戰力的陣容，能否在東京巨蛋打出競爭力，也將成為本屆經典賽的重要觀察指標。

