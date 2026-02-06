運動雲

「想再投中華隊」高永表忘不了12強惡夢　韓媒：瞄準WBC雪恥戰

▲▼世界12強棒球賽韓國隊高永表 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球賽韓國隊高永表 。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），曾在國際賽多次扛起關鍵先發的「潛水艦」高永表（KT巫師）再度入選最終30人名單。根據韓媒《OSEN》報導，高永表談到上一屆12強對中華隊的慘痛失利仍難以忘懷，直言「想再投中華隊」，希望在WBC舞台討回公道、完成雪恥。

根據韓媒《OSEN》報導，高永表6日在澳洲吉朗春訓受訪時笑說，原本以為自己可能落選，「我以為從塞班集訓開始就是淘汰候補。」不過既然再次披上國家隊戰袍，他強調會把狀態調整到最好，盡力完成教練團交付的角色。

高永表長年是韓職具代表性的先發投手之一。只是國際賽舞台上，他也留下不少遺憾，包括2021東京奧運對美國先發吞敗、2023年WBC對澳洲，以及2024年12強首戰對中華隊僅投2局就失6分的「惡夢」，韓國隊最終也未能挺進下一輪。

高永表坦言：「上一屆（12強）在重要比賽表現不好，對隊友真的非常抱歉。經歷那次之後，我想了很多。」他強調：「這次WBC可能會是我最後一次國際賽，所以想不留遺憾，把我能做到的都做一遍。」

高永表認為，這次WBC可能是自己最後一次國際賽，因此更想不留遺憾。他提到，「如果問我想投哪一場，我當然會說想投台灣戰。不是說一定能『封鎖』對方，但即便如此，我還是最想再遇上台灣，然後贏下來。」他補充：「那場（12強）內容真的太衝擊了。我也有信心再對上一次能贏。如果再次交手我還是投不好，那時候我大概就能接受了。所以我真的很想再投台灣戰。」

韓國隊本屆又與中華隊同組，《OSEN》也點出，中華隊仍是韓國隊爭取晉級的重要關卡之一。高永表除了喊話要在對戰中華隊時完成雪恥，也把目標放在突破首輪、挺進美國邁阿密，他強調首戰對捷克最關鍵，「第一場贏了，氣勢就會起來」，希望一路過關斬將，拚到下一輪舞台。

