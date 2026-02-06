運動雲

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

台灣隊名單出爐！WBC封面照放這3人　我國「應援大軍」湧入狂讚海放其他國

▲鄭宗哲、張育成、林子偉（由左至右）被WBC官方作為封面圖。（翻攝World Baseball Classic臉書）

文／鏡週刊

世界棒球經典賽（WBC）今日正式公布各隊30人名單，台灣隊可說是陣容齊全，台灣球迷馬上展現「應援力」前往按讚，讚數及留言數甚至海放其他國家，在應援方面可說是「先下一城」。

WBC官方社群特別將有參加上回經典賽，同時曾上過大聯盟的3名選手張育成、林子偉、鄭宗哲放在封面，並公告台灣隊30人名單。

台灣隊此次名單共有16名投手、3名捕手、6名內野手及4名外野手，還有1名工具人，當中包含2名混血好手費柴德（Stuart Fairchild）、龍（Jonathon Long）。

教練團部分，這次由12強冠軍教練曾豪駒領軍，打擊教練彭政閔、高國輝、投手教練林岳平、牛棚教練王建民、捕手/板凳教練高志綱、一壘外壘教練張建銘、三壘教練陳江和，也都是過往在國際賽重要球星。

值得一提的是，這回經典賽台灣球迷有多熱情從按讚數可知一二。該篇WBC發文中，大批台灣球迷已湧入嗨喊「Team Taiwan」並搭配我國國旗，率先展開應援，至今已累計近3千讚、200則留言，相較於其他國家隊伍多出逾10倍，充分展現氣勢。


獨家／WBC「東京台灣之夜」爆應援席超賣　粉絲跨海看球恐兩頭空
WBC「東京台灣之夜」應援席爆超賣　主辦方深夜致歉了
WBC經典賽死亡之組！　大聯盟官網剖析台灣隊關鍵人物

