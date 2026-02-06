運動雲

林多因保險問題無緣WBC代表波多黎各　坦言比想像中還痛苦

▲Francisco Lindor。（圖／達志影像／美聯社）

▲Francisco Lindor。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽即將於3月登場，但紐約大都會當家游擊手林多（Francisco Lindor）卻因保險問題，確定無法披上波多黎各國家隊戰袍出賽，這也讓他本人感到相當失落，甚至形容心情「比想像中還要痛苦」。

由於林多未能通過WBC相關保險審核，正式遭到拒絕參賽資格；除了林多之外柯瑞亞（Carlos Correa）也因保險問題被排除在名單之外，老虎內野手巴耶茲（Javier Baez）則因還在禁賽期間無法入選，重創球隊戰力。

林多過去一直是波多黎各國家隊的重要戰將，且多次表達對於代表祖國出賽的高度榮譽感；此次原本期待第3度征戰經典賽，卻在名單最終定案前仍未獲保險放行，確定無緣本屆賽事。

林多稍早透過個人Instagram發文，親自向球迷吐露心聲並致歉，他寫道：「我對所有波多黎各的球迷，真的感到非常抱歉；這件事情比很多人想像中的還要痛苦。身為一名運動員，沒有任何事情，比代表自己的國家出賽更讓人感到驕傲。如今無法做到這件事，讓我覺得自己的心裡彷彿被挖了一個洞。」

林多去年10月接受右手肘手術，處理長期不適的狀況，目前復原進度良好；無法出戰WBC後，他預計將專心備戰大聯盟新球季，並以完全健康的狀態向大都會春訓報到。

上季林多出賽160場，繳出打擊率0.267、上壘率0.346、OPS 0.811的成績，另敲出31支全壘打、貢獻86分打點並跑出31次盜壘成功，依舊是聯盟最全面的游擊手之一。

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

