「158雙火球」徐若熙、張峻瑋入選中華隊　軟銀一口氣9人參戰WBC

▲徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）各國最終30人名單出爐，日本媒體《日刊體育》報導指出，日職福岡軟銀鷹共有9名球員入選各隊，成為日職12球團之中最多；其中最受中華隊球迷關注的，正是徐若熙與張峻瑋兩名投手也名列中華隊名單，確定將以軟銀所屬身分投入經典賽舞台。

《日刊體育》提到，軟銀不只為日本武士隊輸送戰力，也有多名外籍球員分別入選其他國家代表隊；中華隊方面則由徐若熙與育成投手張峻瑋代表。徐若熙近年在中職展現強大壓制力，旅日後仍被視為中華隊投手群的重要拼圖；至於年僅20歲的張峻瑋以育成身分入選，同樣成為焦點。

徐若熙最快球速可達158公里，除了速球外也具備多樣變化球種，並在2024年台灣大賽奪下MVP，被看好將成為中華隊投手調度的重要戰力。

20歲的張峻瑋同樣擁有最快158公里的球速。自去年11月接獲徵召通知後便持續備戰，雖未參與高雄集訓，仍在母隊體系訓練調整；他在去年亞錦賽展現身手獲得青睞，經典賽舞台也將是他能否再向上突破、朝「支配下」目標邁進的重要考驗。

報導同時整理軟銀入選概況，日本隊共有近藤健介、周東佑京、牧原大成連兩屆入選，松本裕樹則是首度進入武士隊名單；其他國家方面，古巴的莫伊內羅（Liván Moinelo）、尼加拉瓜的唐恩斯（Jeter Downs）、墨西哥的阿爾門塔（Alexander Armenta）等人也都在列。

▲張峻瑋。（圖／棒協提供）