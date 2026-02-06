運動雲

>

地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

記者杜奕君／綜合報導

有世界地表「最強172公分」稱號，目前隸屬NBA芝加哥公牛的日本人氣控衛河村勇輝，6日隨隊作客多倫多暴龍之戰，再度有強勢美技演出。此戰河村勇輝不僅再度單場傳出7次助攻追平本季個人最佳表現，更在一次快攻時，大秀「不長眼」的背後擊地妙傳助攻，讓隊友布澤利斯（Matas Buzelis）輕鬆快攻上籃取分，精彩美技也引發球迷驚嘆。

公牛今日作客暴龍主場，最終以107比123輸球，慘吞近期3連敗。不過日本籍控衛河村勇輝再度有高效率表現，在僅12分11秒的替補上場時間中，就有3分、2籃板、7助攻、1抄截的優質表現。

其中，連兩戰單場7助攻的表現，也是本季個人最高紀錄，另外，河村勇輝更在第2節尾聲剩下1分10秒時，一次快攻高速推進，用看右邊傳左邊的聲東擊西背後妙傳，幫助隊友布澤利斯輕鬆左手上籃取分，一氣呵成的美技，就連對手主場暴龍球迷都是驚嘆聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連同此戰在內，本季河村勇輝場均能攻下5分、4籃板、5.5助攻、1抄截，這還僅是每場不到20分鐘的上場時間就能完成，整體效率值相當不錯。

▲河村勇輝單場7助攻，再秀不長眼妙傳讓對手球迷也讚嘆。（圖／路透）

▲河村勇輝單場7助攻，再秀不長眼妙傳讓對手球迷也讚嘆。（圖／路透）

關鍵字： NBA河村勇輝公牛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳庭妮女力領軍　ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林

陳庭妮女力領軍　ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林

快訊／開季8連敗洋基工程新洋將曝光　PLG官網爆料是巨獸德古拉

快訊／開季8連敗洋基工程新洋將曝光　PLG官網爆料是巨獸德古拉

賣不掉！灰熊想交易莫蘭特卻沒人要　美媒爆料：無球隊提認真報價

賣不掉！灰熊想交易莫蘭特卻沒人要　美媒爆料：無球隊提認真報價

快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

快訊／超悲情！連兩天被交易　地板型控衛瓊斯又從黃蜂轉戰獨行俠

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

尼克換來「神偷」艾瓦拉多　塞爾提克、七六人都有交易

尼克換來「神偷」艾瓦拉多　塞爾提克、七六人都有交易

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

公鹿進行交易主角卻不是「字母哥」　與太陽2換2收進長人理查茲

公鹿進行交易主角卻不是「字母哥」　與太陽2換2收進長人理查茲

快訊／字母哥驚天交易沒發生！　公鹿確定續留安戴托昆波當一哥

快訊／字母哥驚天交易沒發生！　公鹿確定續留安戴托昆波當一哥

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

5NBA大交易　雙10巨塔祖巴奇轉戰溜馬

最新新聞

1WBC中華隊名單僅6人純中職出身

2睽違28年！　黃蜂強勢寫8連勝佳績

3統一獅新洋投喬登入選WBC加拿大隊

4首位非科班！沙子宸勵志入選WBC

5流浪的領航猿　4、5月主場在台中新竹

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366