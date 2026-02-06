地表最強172公分河村勇輝　大秀「不長眼」背後神妙傳

記者杜奕君／綜合報導

有世界地表「最強172公分」稱號，目前隸屬NBA芝加哥公牛的日本人氣控衛河村勇輝，6日隨隊作客多倫多暴龍之戰，再度有強勢美技演出。此戰河村勇輝不僅再度單場傳出7次助攻追平本季個人最佳表現，更在一次快攻時，大秀「不長眼」的背後擊地妙傳助攻，讓隊友布澤利斯（Matas Buzelis）輕鬆快攻上籃取分，精彩美技也引發球迷驚嘆。

公牛今日作客暴龍主場，最終以107比123輸球，慘吞近期3連敗。不過日本籍控衛河村勇輝再度有高效率表現，在僅12分11秒的替補上場時間中，就有3分、2籃板、7助攻、1抄截的優質表現。

其中，連兩戰單場7助攻的表現，也是本季個人最高紀錄，另外，河村勇輝更在第2節尾聲剩下1分10秒時，一次快攻高速推進，用看右邊傳左邊的聲東擊西背後妙傳，幫助隊友布澤利斯輕鬆左手上籃取分，一氣呵成的美技，就連對手主場暴龍球迷都是驚嘆聲不斷。

連同此戰在內，本季河村勇輝場均能攻下5分、4籃板、5.5助攻、1抄截，這還僅是每場不到20分鐘的上場時間就能完成，整體效率值相當不錯。

▲河村勇輝單場7助攻，再秀不長眼妙傳讓對手球迷也讚嘆。（圖／路透）