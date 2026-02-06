運動雲

>

史上首次！中華隊混血戰力費仔、龍恩2月底報到　旅外14人最大團

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽中華隊名單出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍恩（Jonathon Long）助陣，寫下中華隊徵召混血戰力參戰WBC的首次紀錄，旅外多達14人歷屆最大團。

中華隊總教練曾豪駒表示：「費爾柴德守備能力不錯，是中外野重要人選。」至於龍恩，他指出目前觀察對方多以一壘為主，左外野也有守備經驗，能提供調度彈性，「不過還要再跟本人溝通確認。」兩位混血戰力預計2月28日到日本宮崎與中華隊會合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年大聯盟混血戰力陸續投入日本、韓國隊後引發關注，中華隊本屆組軍同樣積極出擊，由會長蔡其昌領軍赴美拜訪球員，展現徵召誠意。

加上兩位混血好手，本屆中華隊旅外好手雲集，包含古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）、莊陳仲敖（運動家）、林維恩（運動家）、沙子宸（運動家）、張峻瑋（軟銀）、林昱珉（響尾蛇）、陳柏毓（海盜）、徐若熙（軟銀）、李灝宇（老虎）、鄭宗哲（國民）、林安可（西武）等。

以亞洲三強的例子來看，上屆日本隊努特巴爾（Lars Nootbaar）就相當融入團隊，甚至勝任開路先鋒；不過他今年因手術復健未能入選。韓國隊方面，艾德曼（Tommy Edman）原本也是重要戰力，但本屆因腳踝開刀缺席；儘管如此，韓國隊仍補進4名韓裔球員，投打戰力兼具，整體陣容依舊備受關注，包括丹寧（Dane Dunning）、歐布萊恩（Riley O’Brien）、內野手惠特康（Shay Whitcomb）以及外野手瓊斯（Jahmai Jones）。

關鍵字： 中華隊WBC混血球員經典賽棒球2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

5NBA大交易　雙10巨塔祖巴奇轉戰溜馬

最新新聞

1WBC中華隊名單僅6人純中職出身

2睽違28年！　黃蜂強勢寫8連勝佳績

3統一獅新洋投喬登入選WBC加拿大隊

4首位非科班！沙子宸勵志入選WBC

5流浪的領航猿　4、5月主場在台中新竹

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366