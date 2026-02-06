史上首次！中華隊混血戰力費仔、龍恩2月底報到　旅外14人最大團

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽中華隊名單出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）、龍恩（Jonathon Long）助陣，寫下中華隊徵召混血戰力參戰WBC的首次紀錄，旅外多達14人歷屆最大團。

中華隊總教練曾豪駒表示：「費爾柴德守備能力不錯，是中外野重要人選。」至於龍恩，他指出目前觀察對方多以一壘為主，左外野也有守備經驗，能提供調度彈性，「不過還要再跟本人溝通確認。」兩位混血戰力預計2月28日到日本宮崎與中華隊會合。

近年大聯盟混血戰力陸續投入日本、韓國隊後引發關注，中華隊本屆組軍同樣積極出擊，由會長蔡其昌領軍赴美拜訪球員，展現徵召誠意。

加上兩位混血好手，本屆中華隊旅外好手雲集，包含古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）、莊陳仲敖（運動家）、林維恩（運動家）、沙子宸（運動家）、張峻瑋（軟銀）、林昱珉（響尾蛇）、陳柏毓（海盜）、徐若熙（軟銀）、李灝宇（老虎）、鄭宗哲（國民）、林安可（西武）等。

以亞洲三強的例子來看，上屆日本隊努特巴爾（Lars Nootbaar）就相當融入團隊，甚至勝任開路先鋒；不過他今年因手術復健未能入選。韓國隊方面，艾德曼（Tommy Edman）原本也是重要戰力，但本屆因腳踝開刀缺席；儘管如此，韓國隊仍補進4名韓裔球員，投打戰力兼具，整體陣容依舊備受關注，包括丹寧（Dane Dunning）、歐布萊恩（Riley O’Brien）、內野手惠特康（Shay Whitcomb）以及外野手瓊斯（Jahmai Jones）。