運動雲

>

老虎X祝賀李灝宇卻寫Chinese Taipei　美國網友留言更正：Taiwan

▲▼ 鄭宗哲、林昱珉、陳柏毓、李灝宇 。（圖／記者王真魚攝）

▲林昱珉、李灝宇。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）參賽國家最終名單6日正式出爐，中華隊被統計為本屆平均年齡最年輕的隊伍，值得一提的是，效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇不僅名列其中，老虎官方X也特別製圖發文祝賀，不過貼文用詞引發部分美國網友留言，希望以「Taiwan」稱呼台灣隊，而非「Chinese Taipei」。

統計指出，本屆平均年齡最高的隊伍為哥倫比亞29.9歲，其次是美國29.7歲；中華隊以26.7歲成為最年輕，巴西以26.9歲緊追在後，年齡數據也被視為中華隊世代交替、旅外年輕戰力逐步成形的指標之一。

除了「年輕化」之外，名單中的旅美新星也相當吸睛；中華隊共有6名球員在《MLB Pipeline》農場新秀前30名，包含老虎李灝宇、小熊龍恩（Jonathon Long）、運動家林維恩、響尾蛇林昱珉，以及同為運動家體系的莊陳仲敖、沙子宸等人，6人平均年齡約22.7歲，被認為是本屆參賽隊伍中相當突出的新秀群。

李灝宇方面，上季在3A出賽126場，繳出打擊三圍.243/.342/.406、OPS0.748，累積14轟、61分打點，wRC+達106。

休季他被放進40人名單，預計參加大聯盟春訓，也被看好有機會在新球季以內野工具人身分為老虎提供戰力；中華隊這次將他列入30人名單，同樣被視為火力配置的重要環節。

值得注意的是，老虎官方X帳號在恭喜李灝宇入選國家隊時，文中以「Team Chinese Taipei」稱呼，引來部分美國網友在留言區更正，直言應以「Taiwan」稱呼較為合適，也讓其再度成為社群話題。

中華隊WBC 30人名單

投手（16人）
林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、鄭浩均、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙

捕手（3人）
吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）

鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇

外野手（4人）
陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

隊長賈吉領軍！　WBC美國隊30人名單出爐

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

WBC韓國隊30人名單揭曉　柳賢振坐鎮投手群、李政厚領軍外野

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

台灣隊「WBC封面照放這3人」應援大軍湧入　海放其他國家！

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

快訊／比交易更慘！　籃網砍將湯瑪斯竟遭「釋出」失業

朱孝天現況「滿臉落腮鬍」　與團體決裂後：用自然的狀態面對自己

熱門新聞

太難抉擇了！　戴培峰、王彥程中華隊「遺珠之憾」成焦點

快訊／費仔、龍恩助陣！　經典賽中華隊30人名單正式出爐

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

快訊／NBA大交易來了！　快艇「雙10製造機」巨塔祖巴奇轉戰溜馬

大谷翔平領軍！　WBC日本隊名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

2中華隊30人名單正式出爐

3美媒狠評中華隊「只是來參加」！

4湖人出手了！用文森換聯盟最準神射

5NBA大交易　雙10巨塔祖巴奇轉戰溜馬

最新新聞

1WBC中華隊名單僅6人純中職出身

2睽違28年！　黃蜂強勢寫8連勝佳績

3統一獅新洋投喬登入選WBC加拿大隊

4首位非科班！沙子宸勵志入選WBC

5流浪的領航猿　4、5月主場在台中新竹

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366