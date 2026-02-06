老虎X祝賀李灝宇卻寫Chinese Taipei　美國網友留言更正：Taiwan

▲林昱珉、李灝宇。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）參賽國家最終名單6日正式出爐，中華隊被統計為本屆平均年齡最年輕的隊伍，值得一提的是，效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇不僅名列其中，老虎官方X也特別製圖發文祝賀，不過貼文用詞引發部分美國網友留言，希望以「Taiwan」稱呼台灣隊，而非「Chinese Taipei」。

Hao-Yu Lee will represent Team Chinese Taipei in the #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/a6HBC0S15N [廣告]請繼續往下閱讀... February 6, 2026

統計指出，本屆平均年齡最高的隊伍為哥倫比亞29.9歲，其次是美國29.7歲；中華隊以26.7歲成為最年輕，巴西以26.9歲緊追在後，年齡數據也被視為中華隊世代交替、旅外年輕戰力逐步成形的指標之一。

除了「年輕化」之外，名單中的旅美新星也相當吸睛；中華隊共有6名球員在《MLB Pipeline》農場新秀前30名，包含老虎李灝宇、小熊龍恩（Jonathon Long）、運動家林維恩、響尾蛇林昱珉，以及同為運動家體系的莊陳仲敖、沙子宸等人，6人平均年齡約22.7歲，被認為是本屆參賽隊伍中相當突出的新秀群。

李灝宇方面，上季在3A出賽126場，繳出打擊三圍.243/.342/.406、OPS0.748，累積14轟、61分打點，wRC+達106。

休季他被放進40人名單，預計參加大聯盟春訓，也被看好有機會在新球季以內野工具人身分為老虎提供戰力；中華隊這次將他列入30人名單，同樣被視為火力配置的重要環節。

值得注意的是，老虎官方X帳號在恭喜李灝宇入選國家隊時，文中以「Team Chinese Taipei」稱呼，引來部分美國網友在留言區更正，直言應以「Taiwan」稱呼較為合適，也讓其再度成為社群話題。

中華隊WBC 30人名單

投手（16人）

林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、鄭浩均、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙

捕手（3人）

吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）

鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇

外野手（4人）

陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）