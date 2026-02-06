運動雲

陳庭妮女力領軍　ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林

▲陳庭妮女力領軍，ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林。（圖／ASICS提供）

▲陳庭妮女力領軍，ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林。（圖／ASICS提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

ASICS RUN 2026路跑賽1日在溪頭自然教育園區圓滿落幕。賽事以經典接力賽制為核心，在森林環繞的自然場域中，感受跑步樂趣。今年為鼓勵女生投入運動，首次推出女子組，並設計專屬賽衣與完賽禮。品牌形象大使陳庭妮，也邀請好友組隊參賽，和跑者一起享受ASICS RUN獨特的山林氛圍！

▲陳庭妮女力領軍，ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林。（圖／ASICS提供）

本屆賽事共計295隊、逾千位跑友熱情響應，最終由「ASICS META」 隊以1小時34分25秒完賽，勇奪冠軍；而女子組同樣成為全場焦點，最終由「我每天都溪頭隊」以2 小時20分48秒完賽，拿下首屆「魅力賞」，穿上專屬魅力粉色賽衣，以團結與相互鼓勵的驛傳精神，為賽事寫下全新篇章。

本屆 ASICS RUN 首度推出女子組，品牌形象大使陳庭妮便與好友組隊參與，與跑者一同站上起跑線。她分享，這次和朋友組隊參加女子組，以隊名「還沒準備好」，呼籲大家勇於挑戰，全力以赴面對困難！期望透過自身參與，鼓勵更多女性勇敢踏出第一步，將運動融入生活之中。

▲陳庭妮女力領軍，ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林。（圖／ASICS提供）

ASICS RUN女子組在山林賽道中展現團隊合作精神，共同完成新年挑戰。獲得「魅力賞」的隊伍 「我每天都溪頭」跑者林良璟也分享，「這次跟跑班朋友報名參與，開心感受一起完賽的凝聚力。參賽前也練習過許多爬升賽道，做好萬全準備。活動氛圍真的很棒，未來也會推薦朋友一起報名參賽！」

ASICS持續提倡「Move your body, move your mind」的品牌精神，鼓勵人們藉由運動或戶外活動，提升身心靈狀態。除了精彩的接力路跑賽事，同步規劃生態導覽、香氛蠟燭手作、森林瑜珈等多項賽前活動。其中結合溪頭特色的森林瑜珈課程，讓跑者在綠意環繞的場域中伸展，放慢節奏，沉浸在山林舒適氛圍之中。

▲陳庭妮女力領軍，ASICS RUN 2026千名跑者暢跑溪頭山林。（圖／ASICS提供）

